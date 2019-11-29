صحيفة تثبت بالدليل كذب رسالة ميسي إلى نيمار عبر ”واتساب“

نفت تقارير صحفية إسبانية ما ذكرته مجلة ”فرانس فوتبول“ بشأن رسالة بعث بها ليونيل ميسي قائد برشلونة إلى زميله السابق نيمار يدعوه للعودة إلى برشلونة؛ لتسلم الراية من بعده خلال عامين سيعتزل بعدهما ويرحل عن النادي الكتالوني.

وقالت ”فرانس فوتبول“ إن ميسي جدد جهوده لاستعادة نيمار، حيث تزعم المجلة الفرنسية أن ميسي أخبر نيمار قائلًا: ”معًا يمكننا تحقيق دوري أبطال أوروبا من جديد وخلال عامين تنتهي حقبتي في برشلونة وستكون النجم الأول وستشعر بالراحة“.

ومن المتوقع أن يتقدم برشلونة بعرض جديد لنجمه السابق. وفي ظل وجود الفرنسي أنطوان غريزمان وعدم انسجامه مع الفريق وانتقال فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ يبدو الطريق خاليًا بالنسبة لنيمار للعودة إلى كامب نو.

لكن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية قالت اليوم الجمعة، إنه بالتزامن مع زيارة باسكال فيري، رئيس تحرير ”فرانس فوتبول“ إلى منزل ميسي في برشلونة بصحبة المحرر تييري مارشان لإجراء مقابلة الغلاف التي ستتزامن مع فوز قائد برشلونة بالكرة الذهبية التي تمنحها المجلة تم نشر تقرير عن محاولات ميسي استعادة نيمار الصيف المقبل.

وكشفت المجلة عن أن ميسي بعث برسالة عبر تطبيق ”WhatsApp“ إلى نيمار عقب الخسارة برباعية نظيفة أمام ليفربول في إياب قبل نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

رسالة غير مقنعة

لم يقنع نص المجلة أولئك الذين عاشوا إلى جانب القائد ميسي عقب خسارة أنفيلد التي أعادت فتح جرح الخسارة أمام روما في العام الذي سبقه.

إذ انعزل ميسي تمامًا وكان نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي محدودًا، ولم يستخدم تطبيق ”WhatsApp“ حيث لم يرسل أي رسالة وكذلك لم يرد على الرسائل التي وصلته بما فيها رسائل من نيمار ذاته.

وأشارت الصحفية الإسبانية إلى أن ميسي لم يرسل هذه الرسالة بالتأكيد، لكن المجلة الفرنسية اصطنعت ذلك ربما بإيعاز من باريس سان جيرمان الذي بات أكثر انفتاحًا لحل مسألة نيمار الصيف المقبل.

ولا شك أن ميسي يريد عودة نيمار إلى ”كامب نو“ لكن الشيء المثير للجدل في هذه الرسالة أنها حددت موعد اعتزال قائد برشلونة في 30 يونيو/حزيران 2021.

وهذا الأمر تحديدًا يؤكد كذب رواية ”فرانس فوتبول“ لأن ميسي الذي خاض مباراته 700 مع برشلونة ضد بروسيا دورتموند قبل يومين عقده مستمر مع النادي لمدة موسمين آخرين ويتبقى 67 مباراة أخرى ليعادل رقم تشابي هيرنانديز في أكبر عدد من المباريات للاعب في تاريخ نادي برشلونة.

ولا يمكن أن يصدر عن ميسي هذا التصريح بشأن موعد اعتزاله أو رحيله عن برشلونة؛ لأنه يجدد التزامه مع النادي سنويًا.