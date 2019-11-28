بعد خلافات مريرة.. غريزمان يخوض أول مباراة مع برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

واجه أنطوان غريزمان صعوبات في مستهل موسمه مع فريقه الجديد برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لكن المهاجم الفرنسي أظهر مؤشرات في الفترة الأخيرة على تأقلمه مع الوضع الجديد وهو يتأهب حاليًا لخوض مباراة مهمة الأحد المقبل في مواجهة الغريم أتلتيكو مدريد وهي أول مواجهة سيخوضها أمام فريقه السابق بعد خلافات مريرة بين الناديين.

وكان غريزمان هداف أتلتيكو مدريد لخمس سنوات وأظهر التزامه مع النادي حين رفض عرضًا للانضمام لبرشلونة في 2018 وتعهد ببقائه في صفوف أتلتيكو مدريد في فيلم تلفزيوني وثائقي.

لكن بعدها بعام واحد فقط انضم إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو (132 مليون دولار) ما دفع أتلتيكو مدريد لتقديم شكوى قانونية لأن النادي الكتالوني تفاوض مع غريزمان دون إذن النادي، لكن تم تغريم برشلونة 300 يورو فقط في القضية.

وربما يتساءل غريزمان إن كانت تلك الخطوة تستحق كل هذا العناء بعد أن واجه انتقادات مستمرة بسبب أدائه المتراجع في كامب نو وهز الشباك خمس مرات فقط في 17 مباراة.

وكان غريزمان بين البدلاء أمام بروسيا دورتموند أمس الأربعاء بدوري أبطال أوروبا لكن إصابة عثمان ديمبلي أتاحت له فرصة للمشاركة وأجاد استغلالها.

وانضم غريزمان إلى ثنائي الهجوم لويس سواريز وليونيل ميسي ليقدموا جميعًا عرضًا هجوميًا قويًا وتلقى كرة رائعة من ميسي أسكنها الشباك في الفوز 3-1 على الفريق الألماني لينهي سلسلة من ست مباريات دون أن يهز الشباك مع النادي الكتالوني.

وأثار عدم انسجام غريزمان مع الثنائي القادم من أمريكا الجنوبية سواريز وميسي نقاشات كثيرة. لكن الثلاثي بدأ في إظهار الانسجام والتماسك.

وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بعد الفوز على بروسيا دورتموند: ”هناك تكهنات كثيرة عن العلاقة بينهم خاصة عندما لا يسجل أحدهم أهدافًا، لكن الانسجام يسود في نهاية المطاف بين أفضل اللاعبين، هناك تفاهم تام بين لويس وليو لأنهما لعبا معًا فترة طويلة، مع مرور الوقت سينسجم الثلاثة ويتحسن الأداء“.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة وله مباراة مؤجلة بينما يحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 25 نقطة ويمر حاليًا بفترة تراجع بعد أن حقق انتصارًا واحدًا في آخر ست مباريات في مختلف المسابقات.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 28 نقطة ويمكنه أن يتقدم للصدارة لمدة يوم واحد على الأقل حين يحل ضيفًا على ملعب ألافيس بعد غد السبت.

ويتمتع ريال مدريد بصحوة بعد أن حقق خمسة انتصارات في سبع مباريات وأحرز خلالها 21 هدفًا.