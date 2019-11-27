تحديد مدة غياب هازارد عن ريال مدريد وموقفه من مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة

كشفت تقارير إعلامية عن المدة المتوقعة لغياب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن ريال مدريد، إثر إصابته القوية في مواجهة باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت إذاعة ”الكادينا كوبي“ أن، ”مدة غياب هازارد ستكون 10 أيام فقط، وبالتالي يمكنه اللحاق بالكلاسيكو ضد برشلونة“.

وأضافت: ”هازارد سوف يصل للكلاسيكو وهو في كامل جاهزيته“.

???? ÚLTIMA HORA | Parte médico del @RealMadrid ???? @HazardEden10 sufre una contusión perimaleolar externa en su pierna derecha ???? Queda pendiente de evolución ???? Estará en torno a 10 días de baja, por lo que llegará a #ElClasico pic.twitter.com/UUBUlhR5tJ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 27, 2019

وكانت إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية قد كشفت حقيقة إصابة هازارد، بإصابة جسدية بعد خروجه الاضطراري من مباراة باريس سان جيرمان بالأمس.

وبحسب الإذاعة الشهيرة، أكدت على أن البلجيكي الدولي قد خضع لفحوصات طبية شاملة، ولكنه اجتازها بنجاح صباح اليوم، الأربعاء في عيادة سانيتاس في العاصمة الإسبانية ”مدريد“ على قدمه اليمنى.

وكان هناك قلق كبير من قبل زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بشأن إصابة اللاعب حيث وصفها بالقوية خلال مؤتمره الصحفي بعد نهاية مباراة باريس سان جيرمان.

واستبعد الجهاز الطبي في ريال مدريد بعد الفحوصات الطبية أن تكون إصابة هازارد جسدية في العظام، وأكدوا على أن اللاعب يعاني فقط من التواء قوي في الكاحل.

وأشارت التقارير الإخبارية بالأمس إلى أن حالة اللاعب لن تحرمه من اللحاق بمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة والتي تقام يوم 18 ديسمبر القادم، في ملعب ”كامب نو“.

ولكن عادت الإذاعة لتؤكد أن على هازارد الخضوع إلى أشعة رنين مغناطيسي في الساعات المقبلة حتى تحدد مدى حجم إصابته وفترة غيابه عن ريال مدريد النهائية.