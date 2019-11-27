رسميًّا.. جواو فيليكس يتوج بجائزة ”الفتى الذهبي“ لعام 2019

توج البرتغالي جواو فيليكس، لاعب وسط أتلتيكو مدريد، بجائزة الفتى الذهبي للعام الحالي 2019 بعد بداية قوية لمسيرته في ملعب واندا متروبوليتانو.

وانضم فيليكس إلى أتلتيكو مقابل 113 مليون جنيه إسترليني (146 مليون دولار) في يوليو/تموز الماضي بعد تألقه في صفوف بنفيكا خلال السنوات الخمس الماضية.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا 15 هدفًا وصنع سبعة أخرى مع بنفيكا الموسم الماضي ، وواصل تألقه مع أتلتيكو بداية الموسم الحالي 2019-2020

وكشفت صحيفة ”توتوسبورت“ الإيطالية رسميًّا عن فوز اللاعب البرتغالي بالجائزة، يوم الأربعاء.

وتختار الصحيفة الإيطالية كل عام أفضل لاعب تحت 21 عامًا عبر تصويت من قبل 40 صحفيًّا من حول العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاختيار وقع على نجم أتلتيكو مدريد الشاب بعدما حصل على 332 نقطة من التصويت.

وجاء بالمركز الثاني الإنجليزي جادون سانشو، نجم بروسيا دورتموند برصيد 175 نقطة، ثم كاي هافارتز من باير ليفركوزن بـ75 نقطة.

وفاز الهولندي ماتياس دي ليخت بالجائزة العام السابق، وتواجد هذا الموسم -أيضاً- بالمركز الخامس، خلف إيرلينج هالاند، مهاجم سالزبورغ.

صفقة رابحة

وشارك فيليكس في 13 مباراة مع أتلتيكو حتى الآن في كافة المسابقات وسجل ثلاثة أهداف.

وشارك فيليكس للمرة الأولى مع الفريق الأول لبنفيكا الموسم الماضي وساهم في فوزه بلقب الدوري البرتغالي الممتاز بتسجيله 15 هدفًا وصنع سبعة أهداف أخرى خلال مشاركته في 21 مباراة منذ البداية.

كما بات أصغر لاعب يسجل ثلاثة أهداف في الدوري الأوروبي خلال الفوز 4-2 على اينتراخت فرانكفورت.

وبات فيليكس- الذي ظهر للمرة الأولى مع البرتغال في الفوز 3-1 على سويسرا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية- أغلى لاعب على الإطلاق في أتلتيكو محطمًا الرقم القياسي السابق البالغ 72 مليون يورو الذي تم دفعه لضم توماس ليمار من موناكو العام الماضي.

كما أنه بات رابع أغلى لاعب على الإطلاق عقب نيمار، الذي كلفت صفقته 222 مليون يورو عندما انتقل لباريس سان جيرمان في 2017، وكيليان مبابي وفيليب كوتينيو.