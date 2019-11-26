زيدان يرفض نجمي توتنهام ونابولي في ريال مدريد من أجل عيون بوغبا

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني سعيه لتدعيم خط وسط الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد تراجع أداء نجمه الكرواتي لوكا مودريتش، خلال الموسم الجاري.

ووضعت إدارة النادي الملكي النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد على رأس قائمة المطلوبين للانضمام إلى الفريق خلال الفترة المقبلة.

الخيار الأوحد

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن زين الدين زيدان يضع صفقة بوغبا كأولوية لريال مدريد.

ولم يخفِ زيدان إعجابه باللاعب الفرنسي، وهو ما ينطبق أيضًا على بوغبا الذي أعرب عن إعجابه بما يقدمه زيدان في ريال مدريد، إلا أن صفقة انتقال لاعب اليونايتد إلى الميرنغي لم تتم في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأضافت ”ميرور“ أن زيدان استقر على التعاقد مع بوغبا سواء في يناير المقبل أو في نهاية الموسم، بعد أن رفض التعاقد مع نجمين آخرين.

بدائل مرفوضة

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الصحفي الإسباني إدواردو أندا أن إدارة ريال مدريد عرضت على زيدان التعاقد مع لاعبين لدعم خط الوسط.

وطرحت إدارة الميرينغي اسمي فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي، وكريستيان إيركسن لاعب توتنهام هوتسبير، على المدرب الفرنسي، للتعاقد مع أحدهما خلال الميركاتو الشتوي المقبل، إلا أن زيدان يصر على التعاقد مع بول بوغبا.

وأثار الطلب المتكرر من زيدان لضم بوغبا الكثير من المتاعب لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، حيث يرى زيدان أن بوغبا فقط يمكنه أن يضيف جودة حقيقية لخط وسط ريال مدريد.

تمرد بوغبا

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد كشفت عن موقف الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الاستمرار مع فريقه.

وقالت إذاعة ”كادينا كوبي“ الإسبانية: إن بوغبا يتمرد على مانشستر يونايتد لإجبار إدارة النادي الإنجليزي على بيعه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020.

ونقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد قولها: إن بوغبا سليم تمامًا، وتعافى من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب ما يقرب من شهرين حاليًّا، إلا أنه يضغط على إدارة النادي لبيعه في يناير.

وشددت الإذاعة على صحة تقريرها بالإشارة إلى أن بوغبا نشر فيديو له وهو يلعب كرة السلة، وفي الوقت ذاته لا يشارك في مباريات مانشستر يونايتد بداعي الإصابة.

وتابعت بقولها، في تقرير أذاعته الإثنين: ”سولشاير، الذي كان رافضًا وبشدة الموافقة على رحيل بوغبا في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، سيقبل الآن بيعه في يناير بأعلى مقابل مادي ممكن، ويمكن أن تصل قيمة الصفقة في الوقت الحالي إلى 150 مليون يورو“.

وارتبط بوغبا بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، أو العودة إلى يوفنتوس الإيطالي.

يوفنتوس يترقب

على الجانب الآخر، يبدو يوفنتوس الإيطالي كأحد أبرز الأندية التي تسعى للتعاقد مع بول بوغبا نجم الفريق السابق.

وأشارت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إلى أن بوغبا أكد للمقربين منه أن محطته المقبلة ستكون ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، وأنه يريد العودة إلى تورينو بدلًا من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وأكدت الصحيفة أن بوغبا أبدى رغبته في العودة إلى يوفنتوس، بعد رحيله عن النادي الإيطالي في صيف 2017 إلى مانشستر يونايتد مقابل 100 مليون يورو.

وتابعت: ”يريد بوغبا العودة إلى تورينو، والانضمام إلى كتيبة المدرب ماوريسيو ساري، بعد فترة محبطة بالنسبة للنجم الفرنسي المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018 رفقة منتخب الديوك، حيث يعاني مانشستر يونايتد من تراجع على جميع المستويات في الأداء والنتائج، وابتعد هذا الموسم عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا“.