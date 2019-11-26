تقارير: نيمار يحضر حفل الكرة الذهبية بصحبة ”الفائز“ ليونيل ميسي

استعد مسرح ”شاتليه“ في باريس لاستضافة حفل توزيع جوائز ”الكرة الذهبية“ للعام الحالي 2019، يوم الإثنين المقبل، مع التركيز على لاعب واحد هو ليونيل ميسي، الذي سيسافر إلى باريس لاقتناص الجائزة ، كما تشير جميع المعلومات.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية: إن ميسي سيسافر برفقة عائلته وبعض الأصدقاء المقربين والكبار في عالم كرة القدم.

وتوج قائد برشلونة هذا الموسم بلقب الدوري الإسباني، كما حاز على جائزتي أفضل هداف في إسبانيا وأوروبا ”الحذاء الذهبي“ وكذلك في دوري أبطال أوروبا.

ولم يتم ترشيح البرازيلي نيمار من بين أفضل 30 لاعبًا في الموسم الماضي، لكنه مدعو لحضور الحفل لمرافقة صديقه ميسي في حفل سيقدمه لاعب مهاجم تشيلسي وكوت ديفوار السابق ديدييه دروغبا والصحفية الفرنسية ساندي هيريبرت.

ومنذ مغادرته برشلونة لا يتم ترشيح نيمار للجوائز الكبرى، إذ لم يكن المهاجم البرازيلي حاضرًا في حفل جوائز ”الأفضل“ التابعة للاتحاد الدولي (الفيفا) في ميلانو التي اقتنصها ميسي.

ولم يكن نيمار ضمن أي قائمة للفوز بأي جائزة، وهو سبب آخر وراء رغبته للرحيل عن سان جيرمان الصيف الماضي.

ويسعى نيمار للعودة إلى الاستمتاع بكرة القدم والعودة أيضًا إلى تلك المحافل الدولية التي ابتعد عنها تمامًا بمجرد رحيله من برشلونة قبل عامين.

محاولة جديدة

وتبدو محاولة جديدة في الأفق لاستعادة نيمار الصيف المقبل أو حتى في يناير/كانون الثاني، خاصة وأن باريس سان جيرمان لا ينوي تقديم عرض جديد للاعب البالغ من العمر 27 عامًا والعازم على الرحيل.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي لن ”يضيع وقته“ في محاولة الإبقاء على المهاجم في النادي، مع تركيز فريق باريس سان جيرمان بدلًا من ذلك على الاهتمام بكيليان مبابي.

وقالت مجلة ”فرانس فوتبول“: إن ميسي جدد جهوده لاستعادة نيمار، حيث تزعم المجلة الفرنسية أن ميسي أخبر نيمار بأنه: ”معًا يمكننا تحقيق دوري أبطال أوروبا من جديد وخلال عامين تنتهي حقبتي في برشلونة وستكون النجم الأول وستشعر بالراحة“.

ومن المتوقع أن يتقدم برشلونة بعرض جديد لنجمه السابق. وفي ظل وجود الفرنسي أنطوان غريزمان وعدم انسجامه مع الفريق وانتقال فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ يبدو الطريق خاليًا بالنسبة لنيمار للعودة إلى كامب نو.

محاولات سابقة لاستعادة نيمار

وقضى برشلونة معظم فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة في التفاوض مع باريس سان جيرمان لاستعادة نيمار بعد عامين من رحيله في صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو (248 مليون دولار).

وفشل الناديان في التوصل لاتفاق قبل نهاية فترة الانتقالات مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتقيد النادي الكتالوني، الذي تعاقد بالفعل مع غريزمان مقابل 120 مليون يورو وفرينكي دي يونغ مقابل 75 مليون يورو، في سعيه لاستعادة نيمار بقواعد اللعب المالي النظيف التي يقرها الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا).

وتُلزم هذه القواعد، التي وضُعت لمنع الأندية الغنية من سحق منافسيها، الأندية بالشفافية بشأن الإيرادات والتوازن بينها وبين النفقات. وتشمل أيضًا الحد من الخسائر التي قد تتكبدها الأندية.

وابتعد المهاجم البرازيلي عن بداية الموسم بينما كان ينتظر انتهاء أزمة انتقاله، لكنه عاد إلى سان جيرمان في سبتمبر/ أيلول الماضي وسجل أربعة أهداف في خمس مباريات بالدوري الفرنسي، قبل إصابته مع منتخب بلاده، لكنه عاد في مباراة ليل يوم الجمعة الماضي في الدوري الفرنسي.

وسافر نيمار بالفعل مع بعثة فريقه إلى مدريد استعدادًا لمواجهة ريال مدريد في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.