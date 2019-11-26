اعتقال 9 أشخاص في إسبانيا بينهم لاعبون بسبب تلاعب في نتائج المباريات

اعتقلت السلطات الإسبانية 9 أشخاص بينهم لاعبون في قضية التلاعب بنتائج المباريات، والتي كانت محط تحقيقات في نهاية الموسم الماضي.

واعتقلت الشرطة اليوم، عدة أسماء من بينهم بيتشو أتيينزا لاعب ريال سرقسطة وإينييغو لزبيز اللاعب السابق لديبورتيفو لاكورنيا ورئيس هويسكا السابق أغوستين لاسواسا رئيس فريق هويسكا السابق وعدة مسؤولين في فرق رياضية.

وكان رئيس هويسكا السابق ولاعب ديبورتيفو لاكورنيا السابق ضمن المعتقلين سابقًا، وأطلق سراحهم بكفالة.

وكانت الشرطة قد اعتقلت عدة لاعبين في شهر أيار / مايو الماضي، بتهمة تكوين عصابة وشبكة للتلاعب بنتائج اللقاءات، وأطلقت سراحهم بكفالة لكن التحقيقات لم تتوقف.

واندلعت القضية بشكاية من رابطة الدوري الإسباني، بسبب لقاء جمع هويسكا وخيمانستيكا، وأدت التحقيقات لشكوك حول وجود شبكة للتلاعب في نتائج اللقاءات في مختلف درجات الدوري الإسباني.

وشملت التحقيقات عدة لقاءات في السابق، منها لقاء ليفانتي وفالنسيا في نهاية الموسم الماضي في الدوري الإسباني الدرجة الأولى، كما كان من ضمن المعتقلين لاعبون سابقون في ريال مدريد وهم بورخا فيرنانديز وكارلوس أراندا وراؤول برافو.