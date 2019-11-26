تقرير: غالاردو ليس مرشحًا لتدريب برشلونة.. من روج لتلك المفاوضات؟

قالت تقارير صحفية إن ”موقف مارسيلو غالاردو، مدرب نادي ريفر بليت الأرجنتيني، لم يتغير إزاء تدريب نادي برشلونة الإسباني، عقب خسارة بطل الأرجنتين لبطولة كأس أمريكا الجنوبية، ليبرتادوريس، أمام فلامنغو البرازيلي 1-2 في المباراة النهائية“.

وكان ريفر بليت قاب قوسين أو أدنى من الاحتفاظ بلقب البطولة، بعدما استمر تقدمه على فلامنغو لمدة 90 دقيقة، قبل أن يحرز المهاجم البرازيلي غابيغول هدفين قاتلين في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ليتوّج فريقه باللقب القاري، ويتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر خلال ديسمبر المقبل.

موقف غالاردو

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إلى إن خسارة غالاردو لكوبا أمريكا لم تغيّر شيئاً في موقف برشلونة من التعاقد معه لخلافة إرنستو فالفيردي، في مقعد القيادة الفنية للعملاق الكتالوني.

وتابعت في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء،: ”خسارة ريفر بليت للبطولة القارية لم تؤثر مطلقاً على فرص غالاردو في تدريب برشلونة، لأن المدرب لم يكن من الأساس على رادار النادي الكتالوني“.

ومضت تقول: ”لم يتم طرح اسم غالاردو على طاولة رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، والمدير الرياضي للنادي إريك أبيدال، وهما صاحبا القرار الأول والأخير فيما يتعلق بفريق كرة القدم بالنادي“.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن التقرير الذي أذاعته إحدى محطات التليفزيون الأرجنتينية وتحدث عن مفاوضات بين برشلونة وغالاردو لم يكن يستند إلى أي معلومات صحيحة، إلا أن وسائل الإعلام الموالية لنادي ريال مدريد التقطت تلك المعلومات التي لا أساس لها من الصحة، وروّجت لها، ووصلت إلى مرحلة التأكيد أن غالاردو هو المرشح المفضل لمواطنه ليونيل ميسي في قيادة برشلونة.

ووصفت ”موندو ديبورتيفو“ تلك التقارير بأنها ”ملفقة“، وكان الهدف منها زعزعة الاستقرار الفني لبرشلونة، من خلال إثارة الشكوك حول المدرب فالفيردي.

ميركاتو برشلوني ساخن

وكشفت تقارير صحفية خطة برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، يونيو 2020، والتي يركّز فيها النادي الكتالوني على 3 مراكز لتعزيز صفوف الفريق.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن المراكز الثلاثة التي يستهدف مسؤولو برشلونة تدعيمها هي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، إضافة إلى رأس الحربة الصريح رقم 9.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجم نادي بايرن ميونخ الألماني جوشوا كيميتش، على رأس قائمة المطلوبين لنادي برشلونة في الصيف المقبل، لتعزيز الجبهة اليمنى للفريق، التي لا يوجد بها ظهير أيمن سوى البرتغالي نيلسون سيميدو.

نجوم على رادار برشلونة

ونوهت إلى أن برشلونة سيكون من الصعب عليه حسم تلك الصفقة، كون كيميتش أحد العناصر الرئيسة في الفريق البافاري، إضافة إلى أن عقده ينتهي في صيف 2023، وبالتالي فإن رغبة اللاعب في الرحيل هي التي يمكن أن تدفع بايرن ميونخ إلى الموافقة على الصفقة.

وتابعت: ”يرغب مسؤولو البارسا في تعزيز صفوف الفريق بصفقة دفاعية مميزة، خاصة مع الإصابات المتكررة التي يتعرض لها الفرنسي صامويل أومتيتي، وبلوغ جيرارد بيكيه الثالثة والثلاثين من عمره“.

وأردفت: ”وضعت إدارة برشلونة مدافع فيورنتينا الإيطالي، الصربي نيكولا ميلينكوفيتش، البالغ من العمر 22 عاماً، في صدارة المطلوبين لتعزيز دفاعات البلوغرانا، ومعه الدنماركي أندرياس كريستينسين لاعب تشيلسي الإنجليزي“.

وفي مركز رأس الحربة، رصد مسؤولو برشلونة 4 مهاجمين للتعاقد مع أحدهم، كي يكون خليفة للأوروغوياني لويس سواريز، الذي ينتهي عقده مع البارسا في صيف 2021، ويبدو أنه يقضي أيامه الأخيرة في ”كامب نو“.

وقالت الصحيفة إن ”قائمة المهاجمين المرشحين للبارسا تضم الإنجليزي الدولي هاري كين نجم توتنهام، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان، والغابوني أوباميانغ لاعب أرسنال الإنجليزي“.

وأكدت أن هناك لاعبين آخرين ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى برشلونة، وهما البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي، وفابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي، وأشارت في الوقت نفسه إلى تراجع فرص عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف البلوغرانا في ظل التكلفة الاقتصادية المرتفعة التي لن يستطيع البارسا تحملها لاستعادة نجمه السابق من باريس سان جيرمان الفرنسي.