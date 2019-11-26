صفقة ضخمة محتملة لإعادة نيمار إلى برشلونة مقابل غريزمان

أشارت تقارير صحفية إسبانية وفرنسية إلى أن الوقت مناسب للغاية لإبرام صفقة ضخمة بين برشلونة وباريس سان جيرمان الصيف المقبل تشمل تبادل نيمار بالفرنسي أنطوان غريزمان.

وقال خوسية ألفاريز، الصحفي في برنامج “ El Chiringuito“ الإسباني الشهير، إن هذا السيناريو، تبادل نيمار وغريزمان في يونيو، تأكد عبر موقع le10sport الفرنسي.

وأضاف ألفاريز أن نادي برشلونة ما زال مهتمًا بضم نيمار في الصيف المقبل وأن النادي الكتالوني لا تزال لديه رغبة في ضم لاعبين آخرين للصفقة لإقناع باريس سان جيرمان سواء كان ذلك عثمان ديمبلي أو مواطنه الفرنسي غريزمان الذي لم يتأقلم بعد في كامب نو بعد انضمامه من أتلتيكو مدريد الصيف الماضي.

تطور غريزمان

واتفقت كافة العناصر على أن هذه الصفقة الضخمة لن تتم إلا في حال استمرار تعقيد موقف غريزمان في برشلونة، خاصة أن غريزمان وحده يمكنه أن يجعل هذه الصفقة ممكنة التنفيذ من الناحية المالية.

بالإضافة إلى ذلك، هذه الصيغة تحظى بموافقة القائد والنجم ليونيل ميسي الذي بالتأكيد يريد عودة نيمار، كما أنها تتضمن موافقة باريس سان جيرمان على إتمام الصفقة.

يتبقى موقف غريزمان الذي سيسهم بيعه لباريس سان جيرمان بمبلغ ضخم في تقليل قيمة نيمار المالية، فضلًا عن أنه سيوافق بالتأكيد على الانضمام للنادي الفرنسي واللعب إلى جوار مواطنه كيليان مبابي، وذلك بالطبع في حال عدم تحسن وضعه الفني في برشلونة.

موقف نيمار وغريزمان

ولا يزال هداف أتلتيكو مدريد السابق يعاني من عدم الانسجام في برشلونة رغم مرور عدة شهور على انضمامه للنادي الكتالوني.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية تعليقًا على أداء المهاجم الفرنسي ”يبدو كما لو أن غريزمان خارج نطاق الخدمة أو ليس بوسعه التناغم مع ما يحدث“.

وفي المقابل قضى برشلونة معظم فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة في التفاوض مع باريس سان جيرمان لاستعادة نيمار بعد عامين من رحيله في صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو (248 مليون دولار).

وفشل الناديان في التوصل لاتفاق قبل نهاية فترة الانتقالات مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتقيد النادي الكتالوني، الذي تعاقد بالفعل مع غريزمان مقابل 120 مليون يورو وفرينكي دي يونغ مقابل 75 مليون يورو، في سعيه لاستعادة نيمار بقواعد اللعب المالي النظيف التي يقرها الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا).

وتُلزم هذه القواعد، التي وُضعت لمنع الأندية الغنية من سحق منافسيها، الأندية بالشفافية بشأن الإيرادات والتوازن بينها وبين النفقات. وتشمل أيضًا الحد من الخسائر التي قد تتكبدها الأندية.

وابتعد المهاجم البرازيلي عن بداية الموسم بينما كان ينتظر انتهاء أزمة انتقاله لكنه عاد إلى سان جيرمان في سبتمبر/ أيلول الماضي وسجل أربعة أهداف في خمس مباريات بالدوري الفرنسي قبل إصابته مع منتخب بلاده، لكنه عاد في مباراة ليل يوم الجمعة الماضي في الدوري الفرنسي.

وسافر نيمار بالفعل مع بعثة فريقه إلى مدريد استعدادًا لمواجهة ريال مدريد في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.