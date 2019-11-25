بعد تقلص دوره في برشلونة.. هل يعود أومتيتي إلى ليون؟

بات مستقبل الفرنسي صامويل أومتيتي مع فريقه برشلونة الإسباني غير واضح، بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي خلال الموسم الجاري.

وفقد أومتيتي مركزه كلاعب محوري في تشكيلة المدير الفني إرنستو فالفيردي؛ نتيجة للإصابات المتكررة التي يعاني منها اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

عودة إلى فرنسا

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن شائعات عودة أومتيتي من جديد إلى ليون الفرنسي فريقه الجديد قد تزايدت خلال الفترة الأخيرة.

وفتح النجم الفرنسي الباب أمام انتقاله إلى ليون بعد أن علق على إمكانية عودته إلى ناديه السابق في إحدى المقابلات قائلًا: ”احتمالية العودة إلى ليون، لا شيء مؤكدًا، لكن نعم هناك احتمالية لذلك“.

وليون أحد أكثر الأندية إنتاجًا للمواهب الجديدة في أوروبا في الوقت الحالي، وهو ما وضح من خلال لاعبين ككريم بنزيما وكورنتين توليسو، واليكسندر لاكازيت، وأومتيتي نفسه.

ويمتلك كل اللاعبين الذين تكونوا في ليون ذكريات رائعة عن فترة تواجدهم في هذا النادي.

فترة صعبة

ويعيش أومتيتي فترة صعبة مع برشلونة منذ انتهاء بطولة كأس العالم 2018 والتي شارك فيها النجم الفرنسي، وهو مصاب في ركبته، ولم ينجح المدافع الفرنسي في خوض مباراتين متتاليتين طوال هذه الفترة بسبب الإصابات المتلاحقة.

وخسر أومتيتي المنافسة على مركزه أمام زميله كليمنت لينغليت الذي يشغل مركز قلب الدفاع بجوار المخضرم جيرارد بيكيه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عودة أومتيتي لخطوة إلى الخلف قد تكون منطقية، ليكون قادرًا على استئناف حياته المهنية بشكل جيد.

جيرارد بيكيه

وفي ذات الإطار، نفى جيرارد بيكيه نجم برشلونة ما تردد عن رحيله عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

وقال بيكيه لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: ”قلتها دائمًا، سيكون برشلونة هو آخر فريق ألعب بألوانه، فليس لدي أي نية على الإطلاق لارتداء أي قميص آخر، لأنني طالما ألعب كرة القدم فهدفي أن أكون ضمن صفوف البارسا، وهذا هو الحلم الأكبر للجميع“.

وأضاف: ”عندما كنت صغيرًا كان حلمي الوحيد هو ارتداء قميص برشلونة، حيث يشعرني بالقوة والرغبة“.

وتابع: ”اعتدت أن أفي بالعقود وألتزم بها، وأنا بالفعل أعتزم البقاء مع برشلونة حتى نهاية عقدي العام 2022، لكن ليست لدي كرة بلورية ولا أعرف إذا كنت سأتمكن من ذلك أم لا“.

وأضاف: ”إذا رأيت أنني فقدت شغفي أو أنني لست على المستوى فلا مشكلة لدي في الاعتزال مبكرًا. لكن رغم ذلك، أعتقد أن هذا لن يحدث، لأني أعرف نفسي، فأنا قادر على التحمل حتى عام 2022، لكني لا أملك تأكيدًا لذلك“.

ميركاتو ناري

وتنوي إدارة البلوغرانا تدعيم الفريق بصفقات من العيار الثقيل في الفترة المقبلة، خاصة على المستوى الدفاعي الذي يعاني من اهتزاز واضح في المستوى.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن المراكز الثلاثة التي يستهدف مسؤولو برشلونة تدعيمها هي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، إضافة إلى رأس الحربة الصريح رقم 9.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته الجمعة، إلى أن نجم نادي بايرن ميونخ الألماني جوشوا كيميتش على رأس قائمة المطلوبين لنادي برشلونة في الصيف المقبل، لتعزيز الجبهة اليمنى للفريق، التي لا يوجد بها ظهير أيمن سوى البرتغالي نيلسون سيميدو.

وتابعت: ”يرغب مسؤولو البارسا في تعزيز صفوف الفريق بصفقة دفاعية مميزة، خاصة مع الإصابات المتكررة التي يتعرض لها الفرنسي صامويل أومتيتي، وبلوغ جيرارد بيكيه الـ33 من عمره“.

وأردفت: ”وضعت إدارة برشلونة مدافع فيورنتينا الإيطالي، الصربي نيكولا ميلينكوفيتش، البالغ من العمر 22 عامًا، في صدارة المطلوبين لتعزيز دفاعات البلوغرانا، ومعه الدنماركي أندرياس كريستينسن لاعب تشيلسي الإنجليزي“.

وفي مركز رأس الحربة، رصد مسؤولو برشلونة 4 مهاجمين للتعاقد مع أحدهم، كي يكون خليفة للأوروغواياني لويس سواريز، الذي ينتهي عقده مع البارسا صيف 2021، ويبدو أنه يقضي أيامه الأخيرة في ”كامب نو“.

وقالت الصحيفة إن قائمة المهاجمين المرشحين للبارسا تضم الإنجليزي الدولي هاري كين نجم توتنهام، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان، والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ لاعب آرسنال الإنجليزي.