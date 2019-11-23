 ريال مدريد يشعل صراع قمة ترتيب الدوري الإسباني بثلاثية في شباك سوسيداد (فيديو) – إرم نيوز‬‎

ريال مدريد يشعل صراع قمة ترتيب الدوري الإسباني بثلاثية في شباك سوسيداد (فيديو)

ريال مدريد يشعل صراع قمة ترتيب الدوري الإسباني بثلاثية في شباك سوسيداد (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

اشتعلت حدة المنافسة على قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، يوم السبت، بين فريقي برشلونة وريال مدريد.

وتغلب ريال مدريد على ضيفه ريال سوسيداد بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الرابعة عشر للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 28 نقطة في الوصافة بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 23 نقطة في المركز الخامس.

أربك ريال سوسيداد حسابات المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق البرازيلي ويليان دا سيلفا.

وتمكن الريال من إدراك التعادل في الدقيقة 37 عن طريق الفرنسي كريم بنزيما لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأضاف ”الملكي“ الهدفين الثاني والثالث عن طريق الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي والكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقتين 48 و74.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار ريال مدريد
الدوري الإسباني
الرياضة
الليغا
تاغ
ريال مدريد
كرة القدم
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة