ردة فعل جمهور ريال مدريد تجاه غاريث بيل بعد نزوله ضد سوسيداد (فيديو)‎

ألقت جماهير ريال مدريد غضبها الكامل على الويلزي غاريث بيل، لاعب الفريق، قبل مواجهة ريال سوسيداد، اليوم السبت، في معقل الملكي ”سانتياغو برنابيو“، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

وخطف بيل الأنظار مؤخرا، وأشعل غضب جماهير الميرينغي، برفعه علم ويلز عقب التأهل إلى يورو 2020، مكتوبًا عليه (ويلز، الجولف، ريال مدريد.. بهذا الترتيب)، وذلك ردًا على وسائل الإعلام الإسبانية، التي اتهمته بتفضيل منتخب بلاده ولعبة الجولف على فريقه.

صافرات الاستهجان بعد دخول غاريث بيل

pic.twitter.com/ezs55bLLi7 — HAMZA (@HamzaRMFC) November 23, 2019

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، فأثناء ترديد المذيع الداخلي أسماء اللاعبين، قبل المباراة، صفقت الجماهير للجميع عدا بيل، حيث أطلقت صافرات الاستهجان ضده بقوة.

وتواجد بيل على مقاعد البدلاء في المباراة، حيث قرر المدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان، عدم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية، قبل أن يشركه في الشوط الثاني.

وكان زيدان قد قال بشأن واقعة اللاعب المثيرة: ”ليست مسئوليتي التعليق على ذلك، كل شخص لديه حرية التعليق، ولديه حرية الحديث حول ذلك الأمر“.

ريال مدريد 2 × 1 ريال سوسيداد | صافرات استهجان ضد بيل اثناء قيامه بالاحماء" ????#RealMadridRealSociedad

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VIA : @FasterGoal pic.twitter.com/K8q7YPUYSu — @BBMB60 (@BBMB601) November 23, 2019

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة ”آس“ الاسبانية: ”أعتقد أن موضوع بيل أحدث الكثير من الضجة، لكن أهم شيء هو التركيز فقط حول كرة القدم، لقد زاد الأمر عن حده، من الأفضل ألا نستمع لما يقولونه في الخارج، هناك العديد من التعليقات والأحاديث، وبالنسبة لي، لست مهتمًا بالاستماع أو التعليق على أي منها“.

وأضاف زيدان: ”بإمكانكم أن توجهوا لي الأسئلة التي تريدونها، لكن إجاباتي لن تتغير، عليكم أن تروا ماذا قدم جاريث لهذا النادي، ولمن يهمه أمر الفريق فإن بيل أحد أفراد فريقنا، ولا يجب علينا التطرق لما أبعد من ذلك، غاريث بيل بخير، لقد تدرب معنا بشكل طبيعي، وما يقال في الخارج لا يهمني“.

ويحتل ريال مدريد المركز الثانى برصيد 25 نقطة خلف برشلونة صاحب الصدارة بفارق الاهداف، ومتفوقاً بفارق نقطتين على ريال سوسيداد صاحب المركز الخامس.