بعد الفوز على ليغانيس.. بيكيه يرد على الانتقادات بشأن عدم تفرغه لمباريات نادي برشلونة

رد جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، على الانتقادات التي تعرض لها بشأن عدم تفرغه لفريقه واهتمامه بمشروع كأس ديفيز للتنس في مدريد طيلة الأسابيع الماضية، وهو ما دفع المدرب إرنستو فالفيردي بالتهديد بعدم إشراكه في لقاء ليغانيس.

وشارك المدافع الإسباني في اللقاء كاملًا وقال للصحافة: ”علاقتي بفالفيردي جيدة نتحدث كل أسبوع وأحيانًا كل أسبوعين، حتى مع النادي كل شيء جيد هناك الكثير من الضوضاء في الخارج، حين أكون في مدريد أتناول الغداء هنا وفي العشاء أكون في برشلونة، إنه جزء من السيرك أقوم بعملي، لقد جئت إلى هنا ألعب كرة القدم وأقوم بمشاريعي“.

وأكد جيرارد بيكيه أن كثرة السفر غير متعبة بالنسبة له، وأوضح: ”الرحلة تستغرق 40 دقيقة، إننا نعطي الكثير من الضجيج، لذلك أعرف إن خسر برشلونة سيضربونني، لكني وصلت لمرحلة من حياتي لم يعد يؤثر فيّ ذلك على الرغم من وجود عدد كبير من الضوضاء حولي، أحاول بذل قصارى جهدي في الملعب وهذا كل شيء“.

وطالب بيكيه الصحافة باحترامه، مؤكدًا أن هناك أشخاصًا يعتقدون أن ما يفعله ليس الأفضل.

وأكد بيكيه أن برشلونة يعاني خارج ملعبه لكنه يتصدر الدوري ومجموعته في دوري أبطال أوروبا وطالب بتحسن الفريق، مشددًا: ”إذا نظرنا لبداية الموسم فنحن في صدارة الدوري وفي صدارة دوري الأبطال لكني أقول يجب أن نتحسن ونحن نتحسن، لكن إن لم تفز في اللقاء فلن تقبل الجماهير ذلك، اللعب خارج الملعب صعب دائمًا في 10 سنوات أو عشرين سنة إنه أمر طبيعي، الأمر غير الطبيعي أنه يكلفنا أن نفوز كثيرًا خارج ملعبنا، لكن هناك ملاعب يجب أن تكون سهلة نظريًا لكنها في الحقيقة غير ذلك“.

وينظم بيكيه عبر شركته ”كوسموس“ كأس ديفيز للمنتخبات في التنس في مدريد ويتواجد يوميًا في العاصمة الإسبانية للإشراف شخصيًا على البطولة ويعود لبرشلونة للمشاركة في تدريبات فريقه، وهو ما عرّضه لانتقادات من الصحافة الكاتالونية وللتهديد بالإبعاد من طرف المدرب إيرنيستو فالفيردي.

من جهة أخرى، يفقد برشلونة لاعب وسطه الدولي الإسباني سيرجيو بوسكيتس في لقاء القمة المقبل ضد أتلتيكو مدريد بسبب جمعه لـ5 إنذارات.

وأكد إرنستو فالفيردي أنه اضطر لتغيير لاعب وسطه خلال لقاء ليغانيس خوفًا من تلقيه بطاقة حمراء، كما أنه أشرك فيدال لكونه كان يرغب في لاعب يتقدم كثيرًا لمربع عمليات المنافس.

وسجل التشيلي أرتور فيدال هدف الفوز في اللقاء مانحًا فريقه 3 نقاط مهمة تبقيه في الصدارة.