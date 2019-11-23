أهداف مباراة برشلونة ضد ليغانيس.. 1-1 (فيديو)

سجل المهاجم المغربي يوسف النصيري الهدف الأول لناديه ليغانيس في مباراته مع برشلونة، في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، السبت.

وجاء هدف النصيري في الدقيقة 13، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلقى تمريرة من روكي ميسا، ثم توغل إلى داخل المنطقة ليصعق الحارس الألماني مارك آندري تير شتيغن.

وفي الدقيقة 53 سجل سواريز التعادل للبرسا من رأسية رائعة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 25 نقطة، ويتقدم بفارق الأهداف عن ريال مدريد، في حين يملك ليغانيس 6 نقاط من 13 مباراة في المركز الأخير.

وفي آخر 6 مباريات بين الفريقين حقق برشلونة الفوز 5 مرات، مسجلًا 16 هدفًا، واستقبل 6 أهداف، في حين حقق ليغانيس الفوز مرة وحيدة، وكان في سبتمبر 2018.

ويقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، من تحطيم 3 أرقام تاريخية لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، بعد أهدافه التي سجلها في الفترة الماضية مع فريقه الكتالوني ومنتخب بلاده.

ووفقًا لما رصدته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، فإن الأرقام التي اقترب ميسي من تحطيمها للبرازيلي جاءت كالآتي:

_ 8 أهداف تفصل ميسي عن لقب أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع منتخب من قارة أمريكا الجنوبية، حيث يمتلك في سجله مع الأرجنتين 70 هدفًا، بينما سجل بيليه 77 هدفًا مع البرازيل.

_ 31 هدفًا تفصل ميسي عن لقب أكثر اللاعبين تسجيلًا مع نادٍ واحد خلال مسيرته الكروية، حيث يمتلك في سجله مع برشلونة 612 هدفًا، بينما سجل بيليه مع سانتوس 643 هدفًا.

_ 75 هدفًا تفصل ميسي عن لقب أكثر اللاعبين تسجيلًا في مشوارهم مع الأندية والمنتخبات، حيث يمتلك في سجله 682 هدفًا حتى الآن، بينما سجل بيليه مع سانتوس وكوزموس والبرازيل 757 هدفًا.

وحدد ليونيل ميسي الجائزة الأغلى بالنسبة له، من بين جميع الجوائز التي فاز بها طوال مسيرته الحافلة.

وتحدث ميسي، البالغ من العمر 32 عامًا، في فيلم وثائقي عن مسيرته، ويحمل الفيلم عنوان ”أصبحت ليونيل ميسي“، تحدث فيه قائد النادي الكتالوني عن رحلته مع كرة القدم، منذ أن كان صغيرًا.

وقال ميسي: ”الكرة الذهبية جائزة تستحق التقدير، الجائزة الأولى تحديدًا هي الأكثر تميزًا بالنسبة لي“.

ونال ميسي 5 كرات ذهبية وكانت الأولى العام 2009 بعد تتويج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد في المباراة النهائية في العاصمة روما، إلى جانب التتويج بجائزة الأفضل بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم ”TheBest“.

وتحدث ميسي عن بدايته مع برشلونة وقال: ”كنت في برشلونة لمدة 15 يومًا، ثم عدت إلى الأرجنتين، وبعدها بشهور قليلة اتصلوا بي، وأخبروني بقبولي في الاختبارات“.

وأضاف: ”لقد أردت القدوم إلى برشلونة، وتحقيق حلمي باللعب هنا، كنت سعيدًا للغاية أنا وعائلتي“.

وتابع: ”الحقيقة أنني لم أكن أدرك حجم التغيير الذي سيحدث لي، في ذلك الوقت كنت طفلًا صغيرًا، كل ما أردته هو المجيء إلى برشلونة، لم أكن على دراية بصعوبة التغيير بالنسبة لي ولعائلتي“.

وتحدث ميسي عن هدفه الأول مع برشلونة، وكان على خيتافي، وقال: ”كان مميزًا جدًا، رونالدينيو جعلني أشعر بالمزيد من الاسترخاء“.

وأضاف: ”عندما صعدت للفريق الأول كان رونالدينيو أول من عانقني.. وضعني تحت ذراعيه وأرشدني في جميع الأوقات، الحقيقة ليس هو فقط، لكن جميع اللاعبين الكبار“.