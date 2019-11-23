التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يستضيف ريال مدريد منافسه ريال سوسيداد، اليوم السبت، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويملك ريال مدريد 25 نقطة من 12 مباراة، في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن برشلونة الأول، في حين يملك ريال سوسيداد 23 نقطة في المركز الخامس، من 13 مباراة.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين، فاز ريال سوسيداد 3 مرات، بينها الفوز في آخر مباراتين، في حين فاز ريال مدريد 7 مرات.

وتوقعت صحيفة ”ماركا“ أن يلعب ريال مدريد بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال، رافائيل فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو.

الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، توني كروس.

الهجوم: رودريغو، كريم بنزيما، إدين هازارد.

وتوقعت صحيفة ”أس“ أن يلعب ريال مدريد بذات التشكيلة التي توقعتها صحيفة ”ماركا“.

هازارد

وكشف النجم البلجيكي إيدين هازارد، مهاجم ريال مدريد الإسباني، كواليس رفضه الانتقال إلى النادي الملكي، وسبب زيادة وزنه الصيف الماضي.

وقال هازارد، في تصريحات لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية: ”لم أكن كما كان منتظرًا في أول شهرين أو 3 أشهر مع ريال مدريد“.

وأضاف ”طلب منّي المدرب زين الدين زيدان أن ألتزم الهدوء، وظل يقول ”كن سعيدًا“. زيدان تعوّد على التعامل مباشرة مع هذه الأمور، كما أنه يحب لاعبيه“.

وأكمل هازارد ”لاعبو ريال مدريد سعداء بأن زيدان هو من يجلس على مقعد المدير الفني“.

وعن الانتقادات التي تعرض لها هازارد الصيف الماضي بسبب زيادة وزنه قال: ”هذا صحيح، لأنني عندما أحصل على إجازة، أتعامل على أنني بالفعل في إجازة. إذا لم أقم بذلك، فإنني لا أشعر بحصولي على إجازة“.

وواصل لاعب تشيلسي السابق ”عندما كان عمري 18 عامًا كنت ألعب مع ليل، وكان وزني يتراوح بين 72 و73 كغم، وعقب زيادة كتلة العضلات في جسدي وصلت إلى 75 كغم“.

واستطرد“االصيف الماضي، كان وزني 80 كغم، ولكنني فقدت كل شيء خلال 10 أيام“.

وأوضح هازارد أنه كان يمكنه الانتقال إلى ريال مدريد في مناسبات سابقة، وقال: ”كان بإمكاني التوقيع مع النادي من قبل. عندما كنت في ليل، كانت فرصة الانتقال إلى الريال موجودة، لكني أردت خوض تجربة في الدوري الإنجليزي“.

وأوضح هازارد: ”بدأت المحادثات مع ريال مدريد قبل عامين أو 3 أعوام، وتحديدًا عندما أُصبت مع المنتخب الوطني“.

وأتم: ”بعد كأس العالم 2018، أردت الانتقال إلى سانتياغو برنابيو، لكن تشيلسي قال لا، ولذلك كان يجب أن أقضي عامًا مع ساري، كما أنني لم أرغب في ترك البلوز بطريقة سيئة“.

وانتقل هازارد، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى ريال مدريد الصيف الماضي، في صفقة قُدرت بـ100 مليون يورو، وشارك مع النادي الملكي في 11 مباراة، سجل فيها هدفًا وحيدًا وصنع 4.