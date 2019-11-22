زيدان يدافع عن غاريث بيل‎

علق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق نادي ريال مدريد الإسباني على احتفال الويلزي غاريث بيل في تأهل منتخب بلاده إلى أمم أوروبا (بولاو 2020)، الثلاثاء الماضي.

وحمل بيل علمًا لويلز كُتب عليه ”ويلز، الغولف، ريال مدريد“، ما أغضب مشجعي ريال مدريد واعتبر عدد منهم أن ريال مدريد في المركز الثالث في مفضلة غاريث بيل، وطالب عدد من الإعلاميين وأبرزهم توماس رونسيرو بطرد اللاعب الويلزي من ريال مدريد.

لكن زيدان قال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد، السبت، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني: ”هناك الكثير من الضوضاء بسبب لافتة غاريث بيل مع ويلز، لكن في النهاية الأمر المهم هو كرة القدم“.

وأضاف زيدان: ”لا أهتم بما يحدث في الخارج والناس يقصد ”جماهير الريال“ يجب أن يكونوا مع غاريث لأنه واحد من الفريق الملكي“.

واختتم المدرب الفرنسي: ”غاريث بيل تدرب بصورة طبيعية مع ريال مدريد وهو جزء من الفريق ولا يجب علينا الاهتمام بالأشياء الأخرى“.

وشارك بيل، البالغ من العمر 30 عامًا، مع ريال مدريد الموسم الحالي في 7 مباريات، سجل فيها هدفين وصنع آخرين، لكن آخر مشاركة له مع النادي الملكي تعود إلى 5 أكتوبر الماضي، عندما شارك 83 دقيقة في فوز ريال مدريد 4/2 على غرناطة.

وعاش ريال مدريد صيفًا حارًا بسبب غاريث بيل، وكان اللاعب قريبًا من مغادرة الفريق وتوترت علاقته مع زيدان الذي أعلن صراحة أن اللاعب سيغادر، لكن كل شيء تغير وظل بيل مع ريال مدريد.

وانضم بيل إلى ريال مدريد في سبتمبر 2013، وسجل لريال مدريد 104 أهداف وصنع 67 في 239 مباراة حتى الآن.

تعليق وكيل أعمال بيل

وقال غوناثان بارنيت وكيل أعمال غاريث بيل جناح ريال مدريد لشبكة ESPN التلفزيونية، إنه ”لا يوجد قلق“ بشأن رد فعل جماهير ريال مدريد على احتفالات بيل بتأهل منتخب بلاده ويلز إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 برفع علم مكتوب عليه: ”ويلز. الغولف. مدريد. بهذا الترتيب“.

وكتبت صحيفة ”ماركا“ في عنوان بصفحتها الرئيسية: ”قليل الاحترام. المضلل. ناكر الجميل. بهذا الترتيب“، بينما نشرت صحيفة ”أس“ صورة للاعب خلال لعب الغولف وكتبت ”بيل تعثر في الحفرة“.

وذكرت صحيفة ”أس“ أن سلوك بيل ”أثار قلق النادي“ وأنه ”بات يمثل مشكلة“، قبل أن تحث جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير الجديد على إعادته لناديه السابق.

وقوبلت الصورة برد فعل غاضب في وسائل الإعلام الإسبانية – حيث وصفها النادي بأنها مزحة سيئة – لكن وكيل أعمال اللاعب قال لشبكة ESPN إنه لا يشعر بالقلق من استقبال بيل في سانتياغو برنابيو، يوم السبت المقبل، عندما يستضيف ريال مدريد فريق ريال سوسيداد في الليغا.

وقال بارنيت: إن الاحتفال بلافتة العلم ”موجه لوسائل الإعلام“ ولم يتم توجيهه للنادي أو لجماهيره.

وقال بعض لاعبي ريال مدريد لـ ESPN، إنهم مرتاحون من الصورة، لكنهم يعتقدون أن ذلك قد يضر بعلاقة بيل مع الجماهير.