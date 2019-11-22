هازارد: رفضت الانتقال مرتين إلى ريال مدريد وهذا سبب زيادة وزني

كشف النجم البلجيكي إيدين هازارد، مهاجم ريال مدريد الإسباني، كواليس رفضه الانتقال إلى النادي الملكي، وسبب زيادة وزنه الصيف الماضي.

وقال هازارد، في تصريحات لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية: ”لم أكن كما كان منتظرًا في أول شهرين أو 3 أشهر مع ريال مدريد“.

وأضاف ”طلب منّي المدرب زين الدين زيدان أن ألتزم الهدوء، وظل يقول ”كن سعيدًا“. زيدان تعوّد على التعامل مباشرة مع هذه الأمور، كما أنه يحب لاعبيه“.

وأكمل هازارد ”لاعبو ريال مدريد سعداء بأن زيدان هو من يجلس على مقعد المدير الفني“.

وعن الانتقادات التي تعرض لها هازارد الصيف الماضي بسبب زيادة وزنه قال: ”هذا صحيح، لأنني عندما أحصل على إجازة، أتعامل على أنني بالفعل في إجازة. إذا لم أقم بذلك، فإنني لا أشعر بحصولي على إجازة“.

وواصل لاعب تشيلسي السابق ”عندما كان عمري 18 عامًا كنت ألعب مع ليل، وكان وزني يتراوح بين 72 و73 كغم، وعقب زيادة كتلة العضلات في جسدي وصلت إلى 75 كغم“.

واستطرد ”الصيف الماضي، كان وزني 80 كغم، ولكنني فقدت كل شيء خلال 10 أيام“.

وأوضح هازارد أنه كان يمكنه الانتقال إلى ريال مدريد في مناسبات سابقة، وقال: ”كان بإمكاني التوقيع مع النادي من قبل. عندما كنت في ليل، كانت فرصة الانتقال إلى الريال موجودة، لكني أردت خوض تجربة في الدوري الإنجليزي“.

وأوضح هازارد: ”بدأت المحادثات مع ريال مدريد قبل عامين أو 3 أعوام، وتحديدًا عندما أُصبت مع المنتخب الوطني“.

وأتم: ”بعد كأس العالم 2018، أردت الانتقال إلى سانتياغو برنابيو، لكن تشيلسي قال لا، ولذلك كان يجب أن أقضي عامًا مع ساري، كما أنني لم أرغب في ترك البلوز بطريقة سيئة“.

وانتقل هازارد، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى ريال مدريد الصيف الماضي، في صفقة قُدرت بـ100 مليون يورو، وشارك مع النادي الملكي في 11 مباراة، سجل فيها هدفًا وحيدًا وصنع 4.

عقد بنزيما

أكدت صحيفة ”ماركا“ أن إدارة ريال مدريد وضعت تمديد عقد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع الفريق أولوية؛ لجعل اللاعب مرتبطًا أكثر بالفريق، ولتجنب دخول عقده الحالي موسمه الأخير.

وينتهي عقد بنزيما البالغ من العمر 31 عامًا صيف 2021، وبحسب الصحيفة فإن الطرفين ريال مدريد والمهاجم متفقان على ضرورة التوصل لاتفاق لتمديده.

ويأمل كريم بنزيما في البقاء ضمن صفوف ريال مدريد حتى نهاية مسيرته طالما أن الظروف مناسبة لاستمراره، بينما تعتبره الإدارة من بين أهم الركائز في الفريق.

وأكدت صحيفة ”ماركا“ أن المفاوضات بدأت بين الطرفين في المدة الأخيرة، لكنهما لم يتوصلا بعد لاتفاق نهائي، كما أن كريم بنزيما غير مستعجل رغم أنه يعتبر عقده الحالي لا يوازي قيمته في الفريق.

وكان آخر تمديد لعقد كريم بنزيما مع ريال مدريد في 2017 وتم تمديده لموسمين ليصل لصيف 2021، والموسم الحالي هو الحادي عشر في صفوف الفريق منذ انضمامه في صيف 2009.

ولا يصل راتب بنزيما للنجوم الكبار في الفريق كغاريث بيل وسيرجيو راموس، رغم أنه القائد الثالث وراء سيرجيو راموس ومارسيلو كما أنه أحد العناصر المهمة في الفريق حاليًا وهدافه.

وسيكمل بنزيما 32 عامًا في 19 ديسمبر المقبل ويعيش فترة جيدة في مسيرته رفقة ريال مدريد، حيث تحوّل للهداف الأول للفريق منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس صيف 2018.

وتفوق بنزيما في تسجيل الأهداف على رونالدو منذ رحيله، كما يتصدر حاليًا ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 9 أهداف وتجاوز خلال الموسم الحالي عدة هدافين للفريق حيث تجاوز الأسطورة ألفيردو دي ستيفانو في لائحة هدافي الفريق في دوري أبطال أوروبا والمجري فيرينتس بوشكاش في لائحة هدافي الفريق في الدوري الإسباني.

ويحتل كريم بنزيما المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد برصيد 233 هدفًا، كما يحتل المركز الثامن في قائمة اللاعبين الأكثر فوزًا بالألقاب في الفريق برصيد 17 لقبًا بينها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.