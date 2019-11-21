وكيل غاريث بيل لا يشعر بقلق من ردة فعل جماهير ريال مدريد من احتفاله

قال غوناثان بارنيت وكيل أعمال غاريث بيل جناح ريال مدريد لشبكة ESPN التلفزيونية إنه ”لا يوجد قلق“ بشأن رد فعل جماهير ريال مدريد على احتفالات بيل بتأهل منتخب بلاده ويلز إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 برفع علم مكتوب عليه ”ويلز. الغولف. مدريد. بهذا الترتيب“.

واحتفل بيل مع علم عملاق كُتب عليه ”ويلز. الغولف. مدريد. بهذا الترتيب“ عقب فوز ويلز بهدفين نظيفين على المجر يوم الثلاثاء الماضي لتضمن التأهل لبطولة أوروبا (يورو 2020)، لكنه في المقابل تعرض للتوبيخ في إسبانيا.

وكتبت صحيفة ”ماركا“ في عنوان بصفحتها الرئيسية: ”قليل الاحترام. المضلل. ناكر الجميل. بهذا الترتيب“، بينما نشرت صحيفة AS صورة للاعب خلال لعب الغولف وكتبت ”بيل تعثر في الحفرة“.

وذكرت صحيفة AS أن سلوك بيل ”أثار قلق النادي“ وأنه ”بات يمثل مشكلة“، قبل أن تحث جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير الجديد على إعادته لناديه السابق.

وقوبلت الصورة برد فعل غاضب في وسائل الإعلام الإسبانية – حيث وصفها النادي بأنها مزحة سيئة – لكن وكيل أعمال اللاعب قال لشبكة ESPN إنه لا يشعر بالقلق من استقبال بيل في سانتياغو برنابيو يوم السبت المقبل عندما يستضيف ريال مدريد فريق ريال سوسييداد في الليغا.

وقال بارنيت: إن الاحتفال بلافتة العلم ”موجه لوسائل الإعلام“ ولم يتم توجيهه للنادي أو لجماهيره.

وقال بعض لاعبي ريال مدريد لـ ESPN إنهم مرتاحون من الصورة، لكنهم يعتقدون أن ذلك قد يضر بعلاقة بيل مع الجماهير.

وعاد بيل للتدريب مع زملائه في ريال مدريد في ملعب فالديباس التدريبي بالنادي يوم الخميس، ومن المتوقع أن يشارك يوم السبت المقبل بعد غيابه عن المباريات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي لكنه كان يلعب مع المنتخب الويلزي.

واعترف بيل الأسبوع الماضي بأنه يشعر ”بالإثارة في اللعب مع ويلز“ أكثر من ”ريال مدريد“.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استبعد زيدان احتمال مغادرة بيل في يناير/كانون الثاني المقبل، قائلًا إنه يعتمد عليه ”حتى نهاية الموسم“.

وكان بيل على وشك الرحيل بالفعل من ريال إلى الصين هذا العام، لكن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة بناء على طلب بيريز الذي كان أكبر داعم للاعب في إسبانيا.

وتعرض بيل أيضًا لاتهام ”بمعاملة ريال مدريد بشكل سيىء“، رغم واقع أنه ساعد النادي على الفوز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات في ستة مواسم وسجل مرتين في النهائي.