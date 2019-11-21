لغز الرقم 9.. كلمة السر في الميركاتو الصيفي لريال مدريد

بدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد التخطيط مبكرًا لدعم فريقه خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وتمنح إدارة ريال مدريد خط هجوم الفريق، كأحد أبرز المراكز التي تحتاج لتدعيم إضافي الصيف المقبل، بعد صفقة يوفيتش في الميركاتو الصيفي الماضي.

لغز الرقم 9

وقال موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني إن ريال مدريد يدرك جيدًا أن الفرنسي كريم بنزيما لا يمكن وأن يستمر كمهاجم أساسي للفريق إلى الأبد خاصة بعد أن وصل ألـ 31 عامًا.

وكانت خطوة التعاقد مع لوكا يوفيتش لاعب أينتراخت فرانكفورت السابق، خطوة في تجديد قوام الميرينغي.

ولا يعاني الفريق الملكي من أزمة واضحة في الوقت الحالي مع تواجد المهاجم الفرنسي المخضرم، ويوفيتش الذي ينتظره مستقبل واعد، إلا أن زيدان يخطط للمستقبل.

وأشار الموقع إلا أن ريال مدريد يحب دائمًا التواجد في السوق وعقد الصفقات المتاحة، خاصة هؤلاء الذين يريدون الخروج من أنديتهم ويرفضون تجديد عقودهم.

خيارات متعددة

وقال ديفنسا سنترال إن هناك 5 أسماء فقط تثير إعجاب ريال مدريد في الوقت الحالي.

وينطبق شرط الرغبة في الانتقال لفريق جديد على أربعة أسماء وهم الغابوني بيير ايمريك أوباميانغ، ولاوتارو مارتينيز، وادينسون كافاني، وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني.

أما المهاجم الخامس الذي يقدم مستوى استثنائيًا فهو روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ وهداف البوندزليغا.

وأكد الموقع الإسباني أن وجود أربعة لاعبين على رادار إدارة الريال يعني أن المهاجم الثاني للفريق سيكون أكثر نضجًا.

إيرلنغ هالاند

على الجانب الآخر يسعى ريال مدريد لضم النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند مهاجم ريدبول سالزبورغ النمساوي، وهو خيار مفيد أكثر للمستقبل، إلا أنه يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا.

ويعد مانشستر يونايتد الإنجليزي الأكثر جدية حتى الآن في اهتمامه باللاعب النرويجي.

كما يبرز اسم الفرنسي كيليان مبابي، في ظل التقارير التي تؤكد أن إدارة ريال مدريد تنوي تقديم عرض خرافي للتعاقد مع اللاعب الذي يرفض تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان.

موقف أوباميانغ

وكانت تقارير إنجليزية قد أكدت أن ريال مدريد بدأ بالتحرك الفعلي للتعاقد مع أوباميانغ مهاجم آرسنال الإنجليزي.

وبحسب صحيفة ”صن“ البريطانية وشبكة ”سكاي سبورتس“، فإن ريال مدريد قد يقدم عرضًا للتعاقد مع بيير إيميريك أوباميانغ، الذي تردد قبل أيام أن برشلونة هو الآخر يريد التعاقد مع اللاعب، الذي ينتهي عقده مع الغانرز في يونيو 2021.

وبحسب الصحيفة، فإن أوباميانغ يعقد حاليًا محادثات مع إدارة آرسنال بشأن تجديد عقده مع الغانرز، لكنه لن يوقّع على أي عقد قبل معرفة ما إذا كان الفريق سيتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أم لا.

وعادت الصحيفة لتصريحات سابقة لوالدة أوباميانغ، قالت فيها: ”كانت العائلة دائمًا تشجع ريال مدريد، وأرغب في رؤية ابني باللون الأبيض“.

وأضافت: ”لقد وعد أوباميانغ جده بأن يلعب لريال مدريد، ومنذ كان طفلًا كان يتحدث عن الريال ولم يذكر برشلونة أبدًا“.

وصرّح أوباميانغ العام 2016، بأنه يريد الانضمام لريال مدريد حتى يحقق أمنية جده الذي طالبه باللعب لريال مدريد.

الأغلى في التاريخ

وفي ذات الإطار أكدت صحيفة ”لوباريسيان“ الفرنسية، إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا تصل قيمته إلى 400 مليون يورو مقابل التعاقد مع كيليان مبابي.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا المبلغ يصل إلى ضعف ما دفعه ”البي إس جي“، مقابل الحصول على البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة.

وأوضحت شبكة ”فوكس سبورتس“، أن ريال مدريد يخطط لحسم صفقة مبابي ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ويحل مبابي حاليًا في المركز الثاني في قائمة الأغلى خلف زميله نيمار الذي انتقل إلى نادي العاصمة الفرنسية مقابل 222 مليون يورو، بينما يأتي البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ 126 مليون يورو.