الدوري الإسباني.. ريال مدريد يخشى انتقام أوديغارد.. وبرشلونة يتطلع للابتعاد في الصدارة

يستضيف ريال مدريد صاحب المركز الثاني، منافسه ريال سوسيداد المتألق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت، ويأمل ألّا ينقلب ضده قرار السماح للاعبه المعار مارتن أوديغارد بالمشاركة.

وانضم أوديغارد إلى ريال مدريد وعمره 16 عامًا فقط في 2016 وشارك في مباراة واحدة مع الفريق الأول قبل أن يخرج لأكثر من فترة إعارة وكانت البداية في هولندا، بينما يلعب حاليًا مع سوسيداد حيث من المفترض أن يستمر هناك لموسم آخر إضافي.

ويعيش المهاجم الشاب حالة تألق وسجل هدفين وصنع 3 أهداف ليساعد سوسيداد على البداية القوية في الموسم الأول الكامل تحت قيادة المدرب إيمانول ألجواسيل.

ويتأخر ريال سوسيداد بنقطتين فقط عن ريال مدريد، ويملك 23 نقطة من 13 مباراة، وقال أوديغارد: ”هذه مباراة خاصة بالنسبة لي. لكن يجب أن أقول الحقيقة إني لا أهتم إذا كنت سألعب أمام مدريد أو أي فريق وكل ما أريده هو اللعب“.

وأضاف ”أعتقد أننا بدأنا الموسم بشكل رائع. نحن قريبون من القمة وهو ما نريده بالفعل وأنا سعيد بطريقة لعبي أيضًا“.

وتابع أوديغارد ”هدفي هو اللعب مع ريال مدريد ولهذا السبب تعاقدت مع النادي من أجل اللعب هناك. ورغم ذلك لا أتعجل ذلك. أنا سعيد هنا وإذا تأخر لعبي مع مدريد لعامين أو 5 أعوام فهذا لا يهم“.

وسيفتقد ريال مدريد لاعبه جيمس رودريغيز، لكنه قد يرحب بعودة غاريث بيل الذي لم يشارك مع النادي منذ أكتوبر، لكنه خاض مباراتين مع ويلز وقادها للتأهل لبطولة أوروبا 2020 هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق يوم السبت سيلعب برشلونة، الذي يتصدر الدوري بفارق الأهداف عن ريال مدريد، مع ليغانيس متذيل الترتيب.

وحقق الفريق المتواضع مفاجأة ضخمة الموسم الماضي عندما فاز 2/0 على برشلونة وسيأمل في استغلال البداية المهتزة لمنافسه لتحقيق نتيجة غير متوقعة جديدة.

لكن لسوء حظه فإن ليونيل ميسي واصل تسجيل الأهداف خلال فترة التوقف الدولي وهز الشباك في مباراتي الأرجنتين ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا في 9 مباريات مع ناديه ومنتخب بلاده.

وسيحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على غرناطة يوم السبت، فيما يستضيف إيبار منافسه ألافيس في مباراة قمة في الباسك يوم الأحد.