إصابة جديدة في ريال مدريد (صورة)

أعلن ريال مدريد، اليوم الخميس، إصابة لاعبه لوكاس فاسكيز بكسر في إصبع القدم، وغيابه عدة أسابيع.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: ”بعد الفحوص الطبية التي جرت، اليوم الخميس، للاعبنا لوكاس فاسكيز، فإنه تم تشخيص حالته على أنها كسر في إصبع القدم اليسرى“.

ومن المتوقع أن يغيب فاسكيز عن ريال مدريد حتى نهاية العام، ما يعني غيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، يوم 18 ديسمبر على ملعب كامب نو.

وانضم فاسكيز لقائمة المصابين في النادي الملكي، والتي تضم جيمس رودريغيز وناتشو فرنانديز وماركو أسينسيو.

وشارك فاسكيز، البالغ من العمر 28 عامًا، في 9 مباريات الموسم الحالي مع ريال مدريد، بواقع 443 دقيقة، سجل فيها هدفًا وصنع آخر.

وحال غيابه حتى نهاية العام، فإن فاسكيز سيغيب عن مباريات ريال مدريد أمام: ريال سوسيداد وباريس سان جيرمان وديبورتيفو ألافيس وإسبانيول وكلوب بروج وفالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بلباو.

ويتصدر ريال مدريد مع برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وفي رصيد كل منهما 25 نقطة من 12 مباراة، لكن النادي الكتالوني يتقدم بفارق الأهداف.

???? Lucas Vázquez medical report.#RealMadrid — Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) November 21, 2019

فاسكيز يرفض الرحيل

وقالت إذاعة ”أوندا سيرو“، قبل أيام، إن فاسكيز يرى أن مستقبله في ريال مدريد؛ لهذا رفض عروضًا مغرية من الثلاثي مانشستر يونايتد وآرسنال الإنجليزيين، وبايرن ميونخ الألماني، وشددت الإذاعة على أن فاسكيز يثق في قدراته رغم المنافسة الكبيرة على مركز الجناح الأيمن بينه وبين رودريغو جوس وغاريث بيل وفينيسيوس جونيور وإبراهيم دياز هذا الموسم.

وشارك فاسكيز حتى الدقيقة 81 في فوز ريال مدريد 4/1 على إيبار، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، وتسبب في ركلة جزاء سجلها كريم بنزيما.

غاريث بيل

أكدت صحيفة ”ماركا“ أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لن يدخل في حرب مع النجم الويلزي غاريث بيل بعد عودته لتدريبات الفريق، رغم طريقة احتفاله المستفزة.

وبحسب الصحيفة، فإن المدرب الفرنسي سيستقبل لاعبه بشكل جيد وسيهنؤه على التأهل للنهائيات دون عقوبات ولا نقاش حول مسألة احتفاله؛ لكون زيدان قرر منذ بداية الموسم عدم الدخول في حرب مع الجناح الويلزي.

ورغب زيدان في التخلص من غاريث بيل في الصيف، لكن فشل صفقة انتقاله وإقرار إدارة الفريق ببقائه في الموسم الحالي، دفع المدرب الفرنسي لاعتباره لاعبًا إضافيًا في صفوف الفريق وأشركه في عدة لقاءات هذا الموسم.

ودافع زيدان مؤخرًا عن لاعبه بعد دعوته لمنتخب ويلز، مؤكدًا أنه من حقه الذهاب لمنتخب بلاده وأن مشاركته رهينة بتطور حالته الصحية.

ولم يشارك غاريث بيل رفقة ريال مدريد منذ إصابته في التوقف الدولي السابق في أكتوبر، أمام كرواتيا، في لقاء أصيب خلاله النجم الكرواتي لوكا مودريتش أيضًا.

وحسب صحيفة ”ماركا“، فإن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قرر منذ بقاء غاريث بيل في الفريق بعد نهاية فترة التعاقدات الصيفية، تهدئة الأمور معه وتجنب الخلافات.