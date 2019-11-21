بروسيا دورتموند ينافس برشلونة بقوة في صفقة كريم أديمي

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن مهمة نادي برشلونة في التعاقد مع المهاجم الألماني الشاب كريم أديمي لن تكون سهلة على الإطلاق، في ظل دخول نادي بروسيا دورتموند سباق ضم اللاعب بقوة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن إدارة دورتموند بدأت بالفعل المفاوضات الرسمية مع نادي سالزبورغ النمساوي ومديري أعمال كريم أديمي، تمهيدًا لحسم الصفقة في أقرب فرصة ممكنة.

وأكدت أن رغبة مسؤولي دورتموند في التعاقد مع كريم أديمي، 17 عاماً، تأتي في ظل مطاردة العديد من الأندية الأوروبية الكبرى لنجم الفريق غادون سانشو، والذي يعتبر هدفاً مباشراً لمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتابعت ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية بقولها: ”يريد مسؤولو دورتموند استغلال رفض النادي النمساوي للعرض المالي الذي تقدّم به برشلونة لشراء أديمي، حيث عرض البلوغرانا 15 مليون يورو، وهو الرقم الذي لم يقتنع به مسئولو سالزبورغ“.

ونوهت إلى أن ناديي أرسنال وليفربول الإنجليزيين يرغبان أيضاً في ضم أديمي المعار حالياً لأحد أندية الدرجة الثانية في النمسا.

المواهب الصاعدة

ويأتي اهتمام نادي برشلونة بالشاب أديمي في الوقت الذي حصل فيه أنسو فاتي، 16 عاماً، على فرصته رفقة برشلونة هذا الموسم، كما أن البلوغرانا يعوّل أيضاً في المستقبل على لاعبه الشاب ”بيدرو غونزاليس لوبيز“، الشهير بـ“بيدري“، الذي يلعب حالياً في صفوف نادي لاس بالماس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

واتفق ناديا برشلونة ولاس بالماس على أن يلعب ”بيدري“ على سبيل الإعارة في صفوف الأخير، وفي حالة رغب برشلونة في استعادة اللاعب يقوم بدفع 15 مليون يورو إلى لاس بالماس.

وتألق بيدري مع لاس بالماس هذا الموسم، وشارك في 9 مباريات أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً آخر، ونال ثقة المدرب مانويل خيمينيز، ولا يغيب عن التشكيل الأساسي للنادي الذي يرغب في العودة مرة أخرى إلى الدوري الإسباني، الليغا، حيث يحتل حالياً المركز الخامس، في ظل منافسة شرسة على الصعود مع قادش وألميريا وريال سرقسطة وهويسكا.

تجديد الدماء

ونقلت ”سبورت“ الكتالونية، عن بيدري قوله إنه يعتبر أندرياس إنييستا، أسطورة ورسام برشلونة السابق، مثله الأعلى، ويرغب أن يسير على خطاه في صفوف البارسا ومنتخب إسبانيا، ولكنه أشار إلى أن الوقت لا يزال مبكراً للغاية كي يصل إلى نموذج إنييستا.

وتركز إدارة برشلونة في الفترة الأخيرة جهودها على التعاقد مع لاعبين يضمنون مستقبل النادي لسنوات طويلة قادمة ويعوضون اللاعبين المخضرمين.

وتمكن الفريق منذ خروج عدد كبير من جيله الذهبي الذي سيطر على كرة القدم الإسبانية والأوروبية والعالمية تحث قيادة المدرب السابق بيب غوارديولا من إيجاد بدائل بعضها شباب قادرون على اللعب لسنوات طويلة.

ولم يتبق من الجيل الذهبي سوى عدد قليل من اللاعبين، وهم جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجورد ألبا وليونيل ميسي، وهم في نهاية مشوارهم.