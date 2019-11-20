بدء تطبيق تقنية ”عين الصقر“ في بطولة كأس السوبر الإسباني بالسعودية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم الأربعاء أنها ستستعين بتقنية خط المرمى ”عين الصقر“ للمرة الأولى في بطولة كأس السوبر التي ستحتضنها السعودية في يناير 2020 وستقام لأول مرة بمشاركة 4 فرق.

وأعلن رئيس اللجنة، كارلوس كاربايو، من داخل مدينة لاس روثاس الرياضية ”نحن سعداء للغاية للإعلان عن تطور جديد في تاريخ كرة القدم الإسبانية، حيث أننا سنطبق للمرة الأولى في إسبانيا تقنية خط المرمى في مباراتي نصف النهائي ونهائي كأس السوبر التي ستقام مطلع يناير المقبل في السعودية“.

وتقوم هذه التقنية، التي يعد موردها الفني شركة (عين الصقر)، على الاستعانة بـ14 كاميرا مثبتة في جميع جنبات الملعب، 7 في كل منتصف، منها كاميرا عالية الجودة على خط المرمى، وجميعها متصلة بمركز تحكم، بينما يتصل هذا المركز مباشرة بالحكام داخل الملعب.

وفي حالة تخطي الكرة بالكامل لخط المرمى، سيسمع الحكام في أقل من ثانية كلمة ”هدف“ ثلاث مرات، بالإضافة لوصول رسالة نصية على ساعاتهم.

وتمتلك شركة (عين الصقر) خبرة كبيرة في بطولات الاتحادين الدولي لكرة القدم (فيفا)، والأوروبي (يويفا)، كما أنها تعد المورد الرئيسي للبطولات المحلية الكبرى.

وتم تطبيق تقنية خط المرمى للمرة الأولى في مونديال الأندية 2012 باليابان، بينما كان الدوري الإنجليزي ”البريميير ليغ“ أول من طبّقها في 2013.

يذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن رسميًا مطلع شهر نوفمبر الجاري رسميًا، أن مباريات كأس السوبر الإسباني، بشكله الجديد، ستُلعب في المملكة العربية السعودية في الأعوام الثلاثة المقبلة، وستقام المباريات على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وسيحصل الاتحاد الإسباني على 40 مليون يورو مقابل إقامة المباريات في السعودية لـ3 أعوام، وأضافت أنه بموجب هذا العقد سيطالب الاتحاد الإسباني أن تمتلك النساء حرية الوصول لأي قسم بالملعب مرتديات ما يردنه من لبس دون أي شروط“.

يشار إلى أن أندية برشلونة بطل الدوري وفالنسيا بطل الكأس، وأتلتيكو مدريد ثاني ترتيب الدوري الإسباني وريال مدريد ثالث ترتيب الدوري الإسباني، سيشاركون في كأس السوبر نسخة 2020.

الاتحاد الإسباني سيوزع 20 مليونًا بين الأندية الأربعة المشاركة وإن لم يكن التوزيع بالتساوي، وأضافت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاتحاد قوله: ”هناك اتفاق سرّي ولا يمكنك الكشف عن مقدار الأموال التي ستدخلها الأندية والاتحاد. لكن هذا عرض جيد وكان البديل هو اختفاء كأس السوبر“.

وكانت هناك مقترحات أخرى لإقامة البطولة في الهند والصين وقطر، لكن عرض السعودية فرض نفسه.

وتقام مباريات كأس السوبر الإسباني بين 8 و12 يناير.