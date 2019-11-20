رغم الغضب الجماهيري.. ريال مدريد يغازل غاريث بيل بتصريح جديد

يبدو أن الأمور بين نادي ريال مدريد الإسباني ونجمه الويلزي الدولي غاريث بيل تتجه نحو التوافق وتهدئة الأجواء، بعد فترة طويلة من التوترات بين الطرفين، والتوقعات برحيل اللاعب عن النادي الملكي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت جماهير ريال مدريد قد صبّت جام غضبها على غاريث بيل، الذي نشر صورة بعد نجاح منتخب ويلز في التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة، يورو 2020، عقب الفوز على المجر، أمس، بهدفين نظيفين.

ونشر بيل صورة مع زملائه وهو يحتفل معهم بالتأهل الثمين إلى اليورو، وكان اللاعبون يحملون علم ويلز، مكتوبًا عليه بالترتيب ”ويلز، الغولف، مدريد“، وهو ما أصاب جماهير النادي الملكي بصدمة شديدة، حيث اعتبرت وجود مدريد خلف لعبة الغولف التي يفضلها بيل بمثابة الإهانة، والاستخفاف بالنادي الإسباني الكبير.

رد فعل ريال مدريد

إلا أن رد فعل مسؤولي ريال مدريد لم يكن على نفس المستوى الجماهيري، حيث قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن إدارة الميرينغي لا تزال متمسكة بوجود بيل في صفوف الفريق.

ونقلت ”ماركا“ عن مصدر مسؤول في النادي الملكي قوله:“بيل أفضل لاعب في ريال مدريد، ولا يزال أمامه الكثير الذي سيقدمه للنادي“.

وأضاف بقوله:“لا يمكن أن نتخلى عن بيل في الوقت الحالي، أو نسمح برحيله، وسيعود حاسمًا كما تعودنا منه دائمًا“.

وأكدت ”ماركا“ المقربة من دوائر صناعة القرار في ريال مدريد أن إدارة الميرينغي تؤمن تمامًا أن أزمات بيل داخل النادي من صناعة وسائل الإعلام بشكل أكبر من كونها مشكلات حقيقية بين الطرفين.

وأشارت إلى أن بيل سيعود إلى صفوف ريال مدريد في أقرب فرصة ممكنة بعد نهاية ارتباطه الدولي مع منتخب ويلز، وسيشارك في مباراة ريال سوسييداد، يوم السبت المقبل، في الدوري الإسباني، الليغا.

رغبة المانيو

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع الويلزي الدولي غاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتوترت العلاقات بشدة بين غاريث بيل وإدارة ريال مدريد والطاقم الفني للفريق وعلى رأسه الفرنسي زين الدين زيدان، حيث ابتعد عن المشاركة في المباريات مع الميرينغي لفترة طويلة مؤخرًا، ثم انتظم مع منتخب ويلز في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020.

وأكد بيل في تصريحات تؤكد أنه لا يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد بعدما أعلن أنه يشعر برغبة أكبر في اللعب لمنتخب ويلز مقارنة بالمشاركة مع النادي الملكي، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام رحيله الوشيك عن ”سانتياغو برنابيو“.

وشارك بيل هذا الموسم في 7 مباريات فقط مع ريال مدريد، وأحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وتبلغ القيمة التسويقية لبيل ما يقرب من 60 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“، علمًا بأن عقد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا سينتهي في منتصف 2022.