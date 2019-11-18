اشتباك وتبادل شتائم بين ميسي وكافاني‎ (فيديو)

تشاجر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب التانغو مع إدينسون كافاني لاعب منتخب أوروغواي، في المباراة التي تجمع المنتخبين في إطار استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

وبحسب وسائل إعلام، فإن ما حدث بين كافاني وميسي كان تبادل شتائم واشتباكًا طفيفًا في النفق تم حله من لويس سواريز ودييغو غودين، وأوضحت: ”كافاني أراد العراك مع ميسي ورد عليه لاعب برشلونة: ”هيا تعال وقتما تشاء“.

وفي الشوط الأول كاد ميسي وكافاني أن يشتبكا قبل أن يتدخل اللاعبون لمنع الاشتباك، لكن يبدو أنهما تواجدا في ممر اللاعبين وتجدد التشاجر بينهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق منتخب أوروغواي 1/0 سجله إدينسون كافاني في الدقيقة 34.

Ole | الخلاف بين كافاني و ميسي بدأ منذ الشوط الاول كافاني قال : هيا نتقاتل ميسي رد : وقتما تشاء pic.twitter.com/mX1KbHAGfo — FCBW Media / IG ???? (@Media_MX3) November 18, 2019

لويس سواريز و الأسيست لـ كافاني . . ↔️???????? pic.twitter.com/OF0MY9hBj9 — FCBW Media / IG ???? (@Media_MX3) November 18, 2019

الفوز في السوبر كلاسيكو

وأحرز ليونيل ميسي هدفًا من متابعة ركلة جزاء نفذها بنفسه وتصدى لها الحارس أليسون بيكر، ليقود الأرجنتين للفوز 1/0 على البرازيل في مباراة كرة قدم ودية أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، يوم الجمعة.

وأهدر غابرييل غيسوس مهاجم مانشستر سيتي ركلة جزاء في الدقيقة السادسة عندما أطاح بالكرة إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس الأرجنتيني استيبان أندرادا.

وفي الدقيقة 13 تسبب ميسي بركلة جزاء نفذها بنفسه، لكن حارس مرمى ليفربول تصدى لها ليتابعها قائد الأرجنتين في الشباك.

وهذا الفوز الأول للأرجنتين على البرازيل منذ خسارتها 2-صفر في قبل نهائي كأس كوبا أمريكا التي أقيمت في البرازيل وتوجت بلقبها فيما بعد في يوليو/ تموز الماضي.