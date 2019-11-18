هل يعود لويس إنريكي لتدريب منتخب إسبانيا؟

بات مستقبل روبرت مورينو المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول غامضًا، حيث لا ينوي لويس روبياليس رئيس الاتحاد المحلي السير على التقاليد المتبعة بالإبقاء على المدير الفني الذي يتأهل إلى نهائيات بطولة كبرى سواء كانت بطولة أوروبا أو كأس العالم.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ نقلًا عن برنامج ”Jugones de LaSexta“ التلفزيوني أن مورينو يدرك بالفعل أن مستقبله سيعتمد على ما سيحدث في بطولة أوروبا الصيف المقبل، وقانون كرة القدم يقول إن النتائج هي التي ستحدد مستقبلك.

لكن روبياليس وإدارة الاتحاد يفكرون في إعادة لويس إنريكي إلى منصبه الذي تركه بسبب مرض ابنته الصغيرة التي توفيت في وقت سابق من العام الحالي.

ولا تزال جميع الخيارات مفتوحة. لا يوجد شيء مستبعد والقرار بشأن مستقبل مورينو سيتخذ خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولا تستبعد الصحيفة عودة لويس إنريكي بمجرد أن يقرر بالفعل العودة إلى ممارسة المهمة بعد فترة توقف لمدة نحو عام، حيث أصبح بالفعل بين المرشحين لخلافة مواطنه أوناي إيمري في تدريب آرسنال الإنجليزي.

وترك لويس إنريكي منصبه كمدير فني لمنتخب إسبانيا، في شهر يونيو/حزيران الماضي، قبل أشهر قليلة فقط من وفاة ابنته البالغ عمرها 9 سنوات بسبب مرض السرطان.

ويعاني آرسنال من تراجع في نتائجه بالدوري حيث يحتل المركز السادس، بعدما خسر الأسبوع الماضي أمام ليستر سيتي بثنائية دون رد.

القرار التالي

وسيتم اتخاذ القرار خلال أيام سواء بالإبقاء على مورينو أو العودة إلى الماضي القريب بعودة لويس إنريكي، وذلك بعدما يختتم الفريق مبارياته في تصفيات يورو 2020 أمام رومانيا في وقت لاحق اليوم الإثنين.

وقاد مورينو بالفعل الفريق في 7 مباريات بالتصفيات حقق خلالها 5 انتصارات وتعادلين وقاد بطل العالم 2020 للتأهل.

وقاد لويس إنريكي برشلونة لمدة 3 مواسم، حقق خلالها ألقابًا عديدة أهمها الخماسية التاريخية في موسمه الأول، الذي فاز خلاله بالدوري الإسباني، وكأس إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا، فضلًا عن كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

وفي الموسم التالي، حافظ على لقب الدوري والكأس، في حين لم ينجح في موسمه الأخير سوى في نيل لقب كأس إسبانيا، إذ خسر لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، وخرج من دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس الإيطالي فساهم ذلك كله في إعلان عزمه مغادرة برشلونة بعد 3 أعوام كانت مليئة بالنجاحات.