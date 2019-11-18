تقرير: برشلونة يراقب مهاجمًا كرواتيًا لتعويض سواريز

يبحث نادي برشلونة عن مهاجم ليكون بديلًا للأوروغواياني لويس سواريز، ويفضل النادي الكتالوني اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، لكن بحسب تقارير إعلامية، فإن برشلونة يراقب أيضًا مهاجمين آخرين بينهم الكرواتي برونو بيتكوفيتش لاعب دينامو زغرب الكرواتي.

وبحسب الصحافة الكرواتية، فإن المدير الرياضي لبرشلونة، الفرنسي إيريك أبيدال شاهد مباراة كرواتيا وسلوفاكيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 وخلال اللقاء سجل المهاجم بيتكوفيتش الهدف الثاني لمنتخب بلاده.

وسجل برونو بيكوفيتش، البالغ من العمر 25 عامًا، 4 أهداف لمنتخب كرواتيا في 7 لقاءات في تصفيات أمم أوروبا 2020، وسجل 3 أهداف في 12 لقاء في الدوري الكرواتي و5 أهداف في دوري أبطال أوروبا لدينامو زغرب هذا الموسم.

وانتقل المهاجم الكرواتي لدينامو زغرب في بداية العام قادمًا من بولونيا الإيطالي ويعتبر من المهاجمين الجيدين حاليًا ويعتبره برشلونة كأحد الحلول لتعزيز خط هجومه وإيجاد بديل على المدى القصير للويس سواريز.

وكان إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة قد أكد في تصريحات مؤخرًا، أنه أخبر لويس سواريز برغبة برشلونة في التعاقد مع مهاجم، وهو القرار الذي علّق عليه اللاعب مؤخرًا وأكد أنه يرحب بالتنافس على مركز المهاجم.

ويضم دينامو زغرب أيضًا المهاجم الإسباني داني ألمو الذي قضى فترة من مسيرته كلاعب في مدرسة برشلونة ويعتبر أيضًا أحد أهداف الفريق لتعزيز هجومه، خاصة أنه لاعب شاب ولا يتجاوز الـ 21 عامًا، وبدأ مسيرته الدولية رفقة منتخب إسبانيا خلال لقاء مالطا الأخير، حيث سجل أحد أهداف اللقاء.