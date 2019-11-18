مبابي يدفع باريس سان جيرمان إلى التخلص من نيمار وتحقيق هدف نادي برشلونة

قالت صحيفة ”سبورت“، إن المهاجم الشاب كيليان مبابي سيكون كلمة السر في رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نادي برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الجاري.

وكان المدير الرياضي لنادي برشلونة إريك أبيدال، قد أكد في مقابلة مع صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أمس الأحد، أن نيمار سيظل هدفاً للبارسا، رغم فشل مفاوضات عودة اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد تمسك باريس سان جيرمان باللاعب، ووضع شروط مادية تعجيزية للموافقة على بيعه.

مصير متنافر

وأشارت ”سبورت“ الكتالونية إلى أن مصير النجمين مبابي ونيمار في باريس سان جيرمان يسير في اتجاهين عكسيين، كون إدارة النادي الفرنسي تلعب على ورقة مبابي وتريد الاحتفاظ باللاعب، وتعلم في نفس الوقت أن نيمار لم يستمر طويلاً في صفوف الفريق.

وتابعت: ”يحصل نيمار على راتب سنوي صافي يبلغ 30 مليون يورو، ويرغب مسئولو باريس سان جيرمان حالياً في تجديد عقد مبابي، وقطع الطريق أمام محاولات ريال مدريد لضم اللاعب، الذي ينتهي عقده في صيف 2022“.

وأضافت: ”يحاول مسئولو سان جيرمان تجديد عقد مبابي، ومنحه نفس راتب نيمار كي يصرف النظر ولو بصورة مؤقتة عن الرحيل إلى ريال مدريد، وبالتالي فإن الإدارة القطرية المالكة للنادي الفرنسي ستكون مجبرة على رحيل نيمار، لتجنب أي مخالفات تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، كون استمرار اللاعبين يعني تكبد خزينة النادي 60 مليون يورو صافية الضرائب كراتب لهما فقط“.

وأبرزت الصحيفة المقربة من دوائر صنع القرار في برشلونة تصريحات البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، والذي أكد خلالها أن مبابي يجب أن يكون اللاعب الرئيسي في الـ“بي إس جي“، وهو ما يعني أن تركيز الإدارة الباريسية سيكون على مبابي وليس نيمار في المستقبل القريب.

وأكدت أن باريس سان جيرمان يعتبر نيمار مرحلة تقترب من نهايتها، في ظل ما تردد عن إمكانية لجوء اللاعب البرازيلي الدولي إلى الاتحاد الدولي، فيفا، لفسخ عقده مع النادي الفرنسي، وسيكون وقتها سعر اللاعب في حدود 180 مليون يورو.

وكانت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية قد أكدت أن ريال مدريد مستعد لدفع 400 مليون يورو لضم مبابي من باريس سان جيرمان، ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ انتقالات كرة القدم، حيث سيحطم وقتها رقم نيمار، الذي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في صيف 2017.

خطة التسويق

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن إدارة النادي الملكي وضعت خطة تسويقية محكمة لضم مبابي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن مسئولي ريال مدريد يتوقعون أن تؤدي صفقة مبابي إلى مبيعات قياسية لقميص اللاعب، تتراوح بين 700 إلى 800 ألف قميص، وهو ما يعني أن الربح الصافي من مبيعات قمصان مبابي يمكن أن يصل إلى 80 مليون يورو على أقل تقدير.

وأكدت أن الدراسات التسويقية تشير إلى أن صفقة مبابي ستحقق مبيعات من حيث عدد القمصان بصورة أكبر مما حققته مبيعات قمصان البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، بعد انتقاله إلى بطل إيطاليا في صيف 2018 من ريال مدريد الإسباني.

تحطيم رقم رونالدو

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية إلى أن نادي يوفنتوس حقق أرباحًا طائلة بعد وصول رونالدو إلى تورينو.

وكان رونالدو قد انتقل إلى اليوفي في صفقة وصلت قيمتها إلى 113 مليون يورو، بحسب تقديرات الصحافة الإيطالية.

وقالت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إن الأرباح الصافية التي حققها يوفنتوس وصلت إلى 58 مليون يورو منذ التعاقد مع رونالدو، وجاءت معظم تلك الأرباح من عائدات بيع قمصان اليوفي، والتي وصلت إلى مليون قميص ليوفنتوس، من بينهما أكثر من 500 ألف قميص لرونالدو فقط.

ومضت تقول: ”لم يتوقف الأمر على صعيد بيع القمصان فقط، بل امتد إلى أن يوفنتوس حقق طفرة كبيرة للغاية فيما يتعلق بمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفعت نسبة المتابعين بحوالي 68% بعد صفقة رونالدو، ووصل عدد متابعي اليوفي إلى 423 مليونًا من 385 مليون متابع“.

سانشو

وحسب صحيفة ”الديلي ميل“، فإن باريس سان جيرمان يستهدف ضم الإنجليزي جادون سانشو، نجم بروسيا دورتموند الألماني، حال رحيل نيمار عن حديقة الأمراء.

وأضافت الصحيفة، أن النادي الفرنسي يستعد لمرحلة ما بعد نيمار، خاصة وأن اللاعب البرازيلي كان يرغب بشدة في العودة لبرشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأشارت إلى أن سان جيرمان يريد البقاء ضمن أندية نخبة كرة القدم الأوروبية، ولذلك سينافس مانشستر يونايتد على صفقة سانشو.

يشار إلى أن بعض التقارير الصحفية كشفت عن أن بروسيا دورتموند منفتح لإمكانية بيع سانشو، إلا أنه لن يسمح برحيله بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني.