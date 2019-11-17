ريال مدريد ينسحب أمام بايرن ميونخ في صفقة ألمانية

قررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، التوقف عن محاولات التعاقد مع اللاعب الألماني كاي هافيرتز لاعب وسط باير ليفركوزن.

وبحسب موقع ”ديفنسا سنترال“ فإن بايرن ميونخ أصبح قريبًا من التعاقد مع هافيرتز، البالغ من العمر 20 عامًا، وأشار إلى أن بايرن ميونخ وضع 100 مليون يورو لإنهاء الصفقة في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وشدد الموقع على أن ريال مدريد يرفض دفع 100 مليون يورو للحصول على خدمات هافيرتز.

وتردد أن هافيرتز يملك عروضًا من برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ ويوفنتوس ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

ويمتد عقد هافيرتز مع باير ليفركوزن حتى صيف العام 2022، وسجل هافيرتز 3 أهداف وصنع هدفًا في 16 مباراة مع باير ليفركوزن في الموسم الحالي على مدار 1.376 دقيقة.

وقبل أيام علّق كاي هايفرتز على اهتمام بايرن ميونيخ بالتعاقد معه قائلًا: ”ربما هم الفريق الأكبر في ألمانيا، هم يمتلكون الكثير من اللاعبين الشباب الذين حققوا نجاحًا هناك، لكن دعنا ننتظر وسنرى ما سيحدث.

وأضاف هافيرتز: ”هناك بعض اللاعبين يفضلون البقاء بالقرب من عائلاتهم، لكنني أريد الانتقال إلى بلد آخر، إذا كنت تريد أن تصبح نجمًا في ألمانيا فعليك الانتقال إلى بايرن ميونخ“.

لا لريال مدريد

وقال موقع ”فور فور تو“ إن لاعب الوسط الشاب ساندرو تونالي، نجم وسط نادي بريشيا الإيطالي، رفض عرضين من برشلونة وريال مدريد، وقرر الانتقال إلى نادٍ آخر في الدوري الإسباني.

وأشار الموقع الإيطالي الشهير، في تقرير نشره اليوم الأحد، إلى أن تونالي أبدى رغبته في الانضمام إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، خاصة بعد حديثه مع الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب الروخي بلانكوس، الذي يرغب في ضمه إلى صفوف الفريق.

ويرغب سيميوني في ضم تونالي كي يكون بديلًا للغاني الدولي توماس بارتي، الذي تلقى عروضًا مغرية ويقترب من الرحيل عن أتلتيكو مدريد.

وتألق تونالي، البالغ من العمر 19 عامًا، مع ناديه بريشيا في الدوري الإيطالي، خاصة أنه يجيد في مركز لاعب الوسط المدافع، ما دفع روبرتو مانشيتي مدرب المنتخب الإيطالي إلى ضمه لصفوف الآزوري، ولعب مباراتين دوليتين حتى الآن مع المنتخب الأول.