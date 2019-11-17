الكشف عن مدة غياب رودريغيز نجم ريال مدريد عن الملاعب بسبب الإصابة

كشفت تقارير صحفية عن مدة غياب الكولومبي خاميس رودريغيز، نجم ريال مدريد، عن الملاعب بسبب الإصابة.

وكان الاتحاد الكولومبي أعلن استبعاد رودريغيز من مواجهتي بيرو والإكوادور؛ بعد أن اشتكى اللاعب من آلام في الركبة اليسرى، خلال مشاركته في التدريبات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، يوم الأحد، فإن إصابة رودريغيز في أربطة ركبته اليسرى، وسيضطر للغياب عن الملاعب لمدة 15 يومًا.

وأشارت إلى أن النجم الكولومبي تعرض لإصابة مماثلة، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، عندما كان يلعب مع بايرن ميونخ، وغاب على إثرها لمدة 40 يومًا.

وكان خاميس قد اشتكى من آلام في الركبة اليسرى، خلال مشاركته في مران كولومبيا، الخميس الماضي، وأصدر الاتحاد الكولومبي بيانًا نُشر على الموقع الرسمي للاتحاد المحلي، قال فيه: ”بعد إجراء الفحوصات الطبية لخاميس رودريغيز، تقرر بالاتفاق مع ريال مدريد، استبعاد اللاعب من صفوف المنتخب وعودته إلى ناديه، حيث لن يُشارك ضد بيرو والإكوادور“.

وكان استدعاء اللاعب لمنتخب كولومبيا قد أثار الجدل بعدما أكد المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، الأسبوع الماضي، أنه ليس مصابًا، ولكنه ليس في حالة تسمح له باللعب أمام إيبار، السبت الماضي، بالدوري الإسباني.

ومع ذلك، أكد المدير الفني لمنتخب كولومبيا، البرتغالي كارلوس كيروش، يوم الخميس الماضي، في مؤتمر صحفي عشية مواجهة بيرو وقبل معرفة إصابة رودريغيز، أنه كان يعرف أن اللاعب أمامه 4 أو 5 أيام للاستعداد.

رحيل اللاعب

وربطت تقارير صحفية إسبانية رودريغيز بالرحيل عن صفوف ريال مدريد، في يناير/كانون الثاني المقبل، بعدما خرج من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي في المباريات الأخيرة.

وجاء ذلك بعدما أعلن زيدان تمسكه بخدمات رودريغيز مع بداية الموسم، رغم عدم رغبته في استمراره مع الفريق.

وحسب صحيفة ”‘إكسبريس‘“ الإنجليزية، فإن بيريز التقى مع وكيل رودريغيز، وأبلغه أن اللاعب الكولومبي غير مرغوب فيه داخل نادي العاصمة الإسبانية، في ظل رغبة زيدان في التعاقد مع مواطنه بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

ويرغب زيدان في التعاقد مع بوغبا أو الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام، بالإضافة إلى ضم مهاجم مميز بجانب الفرنسي كريم بنزيما.

وأوضح المصدر أن يونايتد أبرز المهتمين بضم رودريغيز، ومن الممكن أن يفكر في عقد صفقة تبادلية مع النادي الملكي تقضي برحيل بوغبا مقابل ضم اللاعب الكولومبي صاحب الـ28 عامًا.

وكان رودريغيز انضم إلى صفوف الريال في صيف 2014، قادمًا من موناكو الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها نحو 80 مليون يورو.

ولعب رودريغيز 3 مواسم بقميص ريال مدريد، خاض خلالها 112 مباراة، ليسجل 36 هدفًا، قبل إعارته إلى البايرن في صيف 2017 لمدة موسمين، بعدما فاز مع الفريق الملكي بـ7 ألقاب، أهمها لقبان لدوري أبطال أوروبا.

ومع بايرن ميونخ خاض رودريغيز 43 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 15 أخرى، ورغم قلة مشاركاته فإنه توج مع الفريق البافاري بـ5 ألقاب.

وشارك رودريغيز خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد في 9 مباريات وسجل هدفًا وأهدى تمريرة حاسمة وحيدة.