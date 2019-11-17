غريزمان يرد على الانتقادات بسبب مستواه المتذبذب مع نادي برشلونة

رد الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم نادي برشلونة الإسباني، على الانتقادات الكثيرة التي طالته خلال الفترة الماضية بسبب مستواه المتذبذب مع فريقه الحالي، عكس ما كان في ناديه السابق أتلتيكو مدريد.

وتلقى اللاعب الفرنسي سيلًا من الانتقادات في الفترة الماضية، بسبب عدم تأقلمه على الأجواء في برشلونة وربطتها بعض التقارير بعلاقته السيئة مع قائد الفريق ليونيل ميسي الذي لم يكن يرغب في وجوده.

وقال غريزمان في تصريحات لقناة TFI الفرنسية، يوم الأحد: ”أنا لاعب أفكر في الفريق، لا أفكر في نفسي فقط، صحيح يمكنني تسجيل الكثير من الأهداف، لكن هذا ليس هدفي الرئيسي“.

وأضاف: ”بدايتي مع برشلونة؟ لم يكن المكان الأسهل، إنه فريق جديد، ناد جديد، تكتيك جديد، وضع جديد، لكن هنا، في هذه الحالة، يجب عليك أن تعمل“.

وتابع: ”أنا فخور بمكاني في الفريق، وهنا فقط العمل هو الذي سيدفعك للأمام، مع اكتساب الثقة، كل شيء سيأتي وحده“.

وعن أهدافه في 2020، أكد: ”أن أكون لاعبا مهما في البارسا، وأكسب الكثير من الدقائق، وأسجل المزيد من الأهداف، وأصنع المزيد من الأهداف، والتقدم في دوري أبطال أوروبا، والمحافظة على صدارة الليغا، وأن أكون مستعدا للعب مع المنتخب في شهر مارس، وأيضا مستعدا للعب في يورو 2020“.

وعن تأهل منتخب بلاده إلى يورو 2020، قال: ”في كل بطولة تبدأها تريد الفوز بها، ولكن سيكون الأمر صعبا، ليس لأننا أبطال كأس العالم، سنفوز 4-0 أو 3-0، أو أن الذهاب للنهائي سيكون سهلا، بالعكس سيكون الأمر معقدا“.

وكيله السابق

وكان إريك أولهاتس، وكيل أعمال اللاعب الفرنسي السابق، قال إنه حزين بسبب اللحظة السيئة التي يعيشها لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، مشيرًا إلى أنه يشعر بأن إدارة ”البلوغرانا“ وعدت غريزمان بمشروع، ولكنه لم يجد ما كان مخططًا له.

وأجرى إريك مقابلة مع راديو ”مونت كارلو“ تناول فيها الحديث عن حالة اللاعب الأخيرة مع برشلونة، وجاء في حديثه: ”بالتأكيد هناك علاقة بين السبب والنتيجة فيما يخص أداءه والتجربة التي يعيشها في برشلونة في الوقت الحالي، فاللاعب وجد نفسه في وضع جديد، إذ يلعب كجناح وليس كلاعب محوري، ومن ثم فإنه مجبر على البحث عن معايير جديدة لإيجاد طريقة لعبه“.

وتابع: ”أنا حزين بعض الشيء بسبب موقف اللاعب، وإذا كنت أتولى أنا شؤونه فلن أكون مقتنعًا بمسألة رحيله إلى برشلونة، لقد نبهته بأن لعبه في المركز الذي يناسبه فرصة جيدة له دائمًا، لست أدري في أي شيء فكر فالفيردي، وأرى أن اللاعب كان يرغب وبشدة في الانضمام إلى برشلونة، أنا حزين بعض الشيء بسبب موقف اللاعب، كنت أعلم أن الأمر سيكون صعبًا، لديّ انطباع بأنهم أخبروا اللاعب بمشروعٍ يؤكد مشاركته بمركز يوافق إمكانياته، بما يتعلق بميسي، ولكن الأمر لم يسر كما كان مخططًا له“.

يذكر أن هناك تقارير أشارت في الفترة السابقة إلى أن علاقة غريزمان بقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي ليست جيدة، هذا بالإضافة إلى ابتعاد اللاعب عن مستواه المعهود مما أثار قلق إدارة برشلونة بشأن موقف اللاعب.

تصريحات أبيدال

من جانبه، قال السكرتير الفني لنادي برشلونة، إريك أبيدال، عن مواطنه غريزمان، من خلال حواره لصحيفة ”سبورت“ الكتالونية: ”أتحدث معه كثيرًا منذ انتقاله إلى برشلونة، بسبب مشاركته مع الفريق ولكن في مركز مختلف لم يعتد عليه بعد، لذلك فهو يعلم أن هناك صعوبة في التأقلم مع زملائه“.

وتابع: ”لكنني أثق به وفي قدرته على تنفيذ جميع تعليمات المدرب دفاعيًا وهجوميًا، لأنه جاء إلى برشلونة من أجل تحقيق أحلامه ومنها الفوز بدوري أبطال أوروبا“.

وأضاف: ”هو يعلم أنه لا يمر بفترة جيدة مع برشلونة لكنه لاعب ذكي ويجيد التعامل مع تلك المواقف الصعبة من أجل مساعدة الفريق على الوصول إلى أهدافه“.

وعن رفض غريزمان الانتقال إلى برشلونة الموسم الماضي، قال أبيدال: ”كانت له وجهة نظر في عدم الانضمام لنا في 2018 وهو أن ملعب واندا متروبولياتو سيحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى الضغوط التي مارسها عليه مدربه والإدارة“.