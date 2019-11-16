صحيفة: فيروس ”الفيفا“ يواصل ضرب ريال مدريد

سافر 13 لاعبًا من ريال مدريد للالتحاق بمنتخبات بلدانهم خلال فترة التوقف الدولية الحالية، وعاد الكولومبي جيمس رودريغيز مصابًا قبل أن يلعب أي لقاء رفقة منتخب كولومبيا، حيث أصيب في التدريبات الأخيرة قبل مواجهة منتخب بيرو.

ويعتبر النجم الكولومبي خامس إصابة يتعرض لها ريال مدريد هذا الموسم خلال فترة التوقف الدولية، حيث تعرض سابقًا الكرواتي لوكا مودريتش للإصابة مرتين والأوروغوياني فيدي فالفيردي مرة والويلزي غاريث بيل.

وأدت إصابات اللاعبين الثلاثة لغيابهم عن 14 مباراة لريال مدريد مجتمعين، بل إن الويلزي غاريث بيل غاب عن الفريق منذ الفترة الدولية السابقة في تشرين الأول/أكتوبر وعاد للظهور رفقة منتخب بلاده.

ومن حسن حظ ريال مدريد أن إصابة النجم الكولومبي جيمس رودريغيز في الركبة ليست خطيرة، وسيغيب لفترة تصل إلى 3 أسابيع فقط، لكنه سيغيب عن مباراتي ريال سوسيداد وباريس سان جيرمان على الأقل.

وأكدت صحيفة ”آس“ أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سواء في فترته الأولى أو الثانية واجه إصابات كثيرة في الفترة الدولية للاعبيه، وتعرض أبرزهم لإصابات أبعدتهم عن لقاءات الفريق أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، النجم السابق للفريق، والقائد سيرجيو راموس.

ولم تنجُ حراسة المرمى من ”فيروس الفيفا، حيث تعرض سابقًا الكوستاركي كيلور نافاس المنتقل لباريس سان جيرمان للإصابة وغاب 7 لقاءات، كما غاب البلجيكي تيبو كورتوا نهاية الموسم الماضي 5 لقاءات؛ بسبب إصابة رفقة منتخب بلاده.

ويخشى زيدان، حسب الصحيفة، من إصابات خلال الفترة الدولية الحالية خصوصًا للاعبين مهمين أبرزهم البرازيلي كاسيميرو ومواطنه رودريغو والأوروغوياني فيدي فالفيردي والنجم البلجيكي إيدن هازارد.

ويقدم الرباعي مستويات جيدة في الفترة الأخيرة، لكن عدة لاعبين ما زالوا رفقة منتخبات بلدانهم ويخوضون لقاءات قوية كحال الويلزي غاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس.

بينما قد يريح مدربو المنتخبات المتأهلة للنهائيات لاعبين كالمدافع رافائيل فاران.

وأكد زيدان أنه لا يستطيع منع لاعبيه من التواجد مع منتخبات بلدانهم ولا التدخل لمنعهم من المشاركة، لكنه يكتفي بالدعاء لعودتهم سالمين دون إصابات أو إرهاق بدني يعيق انطلاقة الفريق الجيدة في اللقاءات الأخيرة.