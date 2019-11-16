فلورنتينو بيريز: ريال مدريد في مرحلة انتقالية.. و“سانتياغو بيرنابيو“ سيكون أكبر استاد في القرن الـ21

وعد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، جماهير ”الملكي“ على أن ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“، الجديد سيكون فخرًا لكل من ينتمي للفريق.

”سانتياغو بيرنابيو“ ملعب نادي ريال مدريد في العاصمة الإسبانية مدريد، سيتم العمل على تجديده وتطويره، في مايو المقبل بتكلفة تصل إلى 580 مليون يورو.

وقال بيريز خلال حفل تسليم الأوسمة لأعضاء النادي طوال 25 و50 و60 عامًا،

في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: ”لقد عشنا واحدة من أفضل مراحل نادينا، استمتعنا معًا بالعديد من البطولات في كرة القدم وكرة السلة“.

وأضاف: ”علينا أن ندرك قيمة العمل الفذ في عالم كرة القدم التنافسي، لقد فازت هذه المجموعة من اللاعبين بكل شيء، أربعة بطولات أوروبية وتصدر للأندية العالمية لمدة 6 مواسم على التوالي“.

وأكمل: ”نحن مجبرون على تجربة ما يبدو مستحيلًا للبعض، في ريال مدريد لا نعرف المستحيل“.

وعن ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“ الجديد، شدد: ”سيصبح الاستاد الأكبر في القرن الحادي والعشرين“.

واختتم: ”سيكون مرجعًا معماريًا ومصدر دخل أساسيًا لمستقبل ريال مدريد، سيكون فخرًا للمدينة“.

وتابع: ”يجب علينا أن نكون على دراية تامة بقيمة هذا العمل الكبير في عالم تنافسي للغاية، نحن في مرحلة انتقالية ستقودنا إلى ألقاب جديدة“.

وأوضح: ”قمنا بتجديد دماء الفريق بمواهب ولاعبين رائعين، لدينا الثقة في هذه المجموعة التي فازت بكل شيء وأصبحت أسطورة في النادي، في كرة السلة تم بناء فريق سحري وحققنا 17 لقبًا خلال 8 مواسم“.

وأردف: ”في مثل هذه المناسبات، نتذكر العظماء سانتياغو برنابيو ودي ستيفانو وخينتو الذي لم يتمكن من الحضور، علينا المواصلة على هذا النحو وأن يكون الريال متحدًا، هذه نقطة قوتنا التي تجعلنا في الصدارة“.

وشدد: ”الاستقرار الاقتصادي يمنحنا فرصة الانتقاد الذاتي دون مشاكل، ريال مدريد حاليًا هو النادي الأعلى قيمة حسب موقع فوربس، للعام الـ 11 على التوالي“.