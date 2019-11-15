إسبانيا تكتسح مالطة بسباعية والسويد تتأهل إلى يورو 2020 (فيديو)

اكتسح المنتخب الإسباني ضيفه مالطة بسبعة أهداف دون ردٍ، في الجولة التاسعة للمجموعة السادسة من التصفيات.

وتناوب على إحراز أهداف ”الماتادور“، ألفارو موراتا، وسانتي كازورلا، وباو توريس، وبابلو سارابيا، وداني أولمو، وجيرارد مورينو، وخيسوس نافاز، في الدقائق 23 و41 و62 و63 و69 و71 و85.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تغلب المنتخب السويدي على مضيفه الروماني بهدفين دون ردٍ

وجاءت ثنائية السويد عن طريق ماركوس بيرج وروبين كايسون في الدقيقتين 18 و34.

وكان منتخب النرويج قد فاز في وقت سابق، اليوم، على جزر فاروه برباعية نظيفة ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، تتصدر إسبانيا الترتيب برصيد 23 نقطة يليه السويد برصيد 18 نقطة بفارق 4 نقاط عن منتخبي، رومانيا، والنرويج، وجاءت جزر فاروه خامسة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن مالطة.

ولحق المنتخب السويدي بنظيره الإسباني في التأهل عن المجموعة إلى العرس القاري قبل جولة من نهاية مرحلة المجموعات، وذلك بعدما اتسع فارق النقاط بينه وبين رومانيا صاحب المركز الثالث إلى 4 نقاط، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.