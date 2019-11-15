محكمة إسبانية تمنع إقامة مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال في أمريكا

انتهت آمال رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في إقامة مباراة بين فياريال وأتلتيكو مدريد في مدينة ميامي الأمريكية في السادس من ديسمبر كانون الأول المقبل بعد رفض محكمة محلية دعوى ضد الاتحاد الإسباني للعبة، الذي يرفض خوض المباراة خارج البلاد.

وقدمت رابطة الدوري شكوى العام الماضي ضد رفض الاتحاد الإسباني إقامة مباريات رسمية بالدوري خارج إسبانيا بداعي أن الاتحاد لا يملك سلطة منع هذه الخطوة.

وستعقد جلسة استماع للشكوى في فبراير/ شباط المقبل.

وأوضحت رابطة الدوري في بيان ”رفضت محكمة تجارية في مدريد قبول إجراءات مؤقتة لإقامة مباراة بدوري الدرجة الأولى في ميامي، تحترم الرابطة القرار الذي لن يفصل في المسألة والتي ستصل لتسوية نهائية في فبراير 2020، وتتعلق بإقامة مباراة رسمية في الخارج ضمن خطط الرابطة للتوسع دوليًا على المدى الطويل“.

وفشلت الرابطة للمرة الثانية في حملتها لإقامة مباريات ضمن موسم منتظم خارج إسبانيا بعد انسحاب برشلونة من خطط للعب مباراة بالدوري أمام جيرونا في ميامي في يناير/ كانون الثاني الماضي مبررًا ذلك بقلة الدعم.

ودخلت الرابطة في خلاف مع الاتحاد الإسباني منذ وقعت في 2018 على اتفاق مع مجموعة ريليفنت للترفيه والإعلام لمدة 15 عامًا يشمل إقامة مباراة رسمية في الدوري الإسباني كل موسم في أمريكا الشمالية، وأعلن الاتحاد الإسباني الإثنين الماضي عن إقامة النسخ الثلاث المقبلة من كأس السوبر الإسبانية في السعودية لكن رئيس الاتحاد لويس روبياليس قال إنه لا يمكن إقامة بطولات محلية أخرى خارج إسبانيا.

وبعد صدور حكم اليوم أرسل روبياليس خطابًا إلى 20 ناديًا بالدرجة الأولى، مجددًا رغبته في إقالة خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري.

ورفضت الرابطة التعليق على خطاب روبياليس.

وقال روبياليس ”نجدد طلبنا إلى 20 عضوًا من أندية الدوري بفتح حوار مع الاتحاد والمطالبة بإقالة رئيس رابطة الدوري فورًا أو مطالبته بالاستقالة فورًا، كما نطالب رابطة دوري الدرجة الأولى بوقف الإجراءات ضد الاتحاد الإسباني ودخول عهد جديد من التفاهم والتنسيق بين المساهمين“.