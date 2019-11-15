اشتباه بإصابة جيمس رودريغيز لاعب ريال مدريد بالرباط الصليبي

ذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية، أن النجم الكولومبي جيمس رودريغيز، لاعب ريال مدريد، أُصيب في ركبته، خلال تدريبات منتخب بلاده كولومبيا، الذي يستعد لمواجهة منتخب البيرو، في لقاء ودي يقام في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتدرب رودريغيز طيلة الأسبوع بشكل طبيعي رفقة منتخب بلاده، لكنه في التدريب الأخير شعر بألم شديد في الركبة وأدّى لتدخل الأطباء ولن يلعب اللقاء أمام البيرو.

وبحسب الصحيفة، فإن أطباء المنتخب الكولومبي اتصلوا بريال مدريد لإبلاغهم بإصابة رودريغيز في انتظار الفحوصات الطبية التي سيجريها لمعرفة حجم الإصابة وخطورتها.

وذكرت إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية، في خبر عاجل لها على صفحتها على موقع ”تويتر“، أن مخاوف كبيرة في مدريد تخص إصابة جيمس رودريغيز والتي قد تكون قطعًا في الرباط الصليبي وهو ما يعني نهاية موسمه الحالي.

وعاد جيمس رودريغيز لمنتخب كولومبيا، لأنه لم يشارك في المدة الأخيرة رفقة ريال مدريد؛ بسبب مشاكل بدنية ولم يلعب منذ مشاركته غالاتا سراي في إسطنبول يوم 22 أكتوبر الماضي في دوري أبطال أوروبا، حيث شارك لمدة 10 دقائق كبديل.

????⚽‼???? @JulianCaperaB, compañero de @CaracolRadio, en @ElLarguero ”James Rodríguez se ha lesionado en la rodilla en el entrenamiento con Colombia. Hay que hacerle pruebas, pero hay temor de que pueda tratarse del ligamento cruzado“ pic.twitter.com/VRL08SISAx — El Larguero (@ellarguero) November 15, 2019

ويواجه ريال مدريد مشكلة بسبب النجم الكولومبي الذي ينتهي عقده صيف العام 2021 وفشل في بيعه الصيف الماضي؛ بسبب إصرار الإدارة على الاستفادة ماديًا من خروجه.

واضطر الفرنسي زين الدين زيدان للاعتماد على جيمس رودريغيز في بداية الموسم حيث شارك في 9 مباريات سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع آخر.

وكان جيمس رودريغيز محط اهتمام فرق نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني لكن المفاوضات مع إدارة ريال مدريد لم تؤدِّ لخروجه.

ويحتاج ريال مدريد لبيع اللاعب في الصيف المقبل أو تمديد عقده حتى لا يرحل مجانًا بعد موسمين، لكن القرار داخل الإدارة يعتبر شائكًا لكون الفريق يرغب في تعزيز صفوفه بلاعبين كبار ويحتاج لبيع بعض اللاعبين بمبالغ مالية جيدة.

وتبلغ القيمة السوقية لجيمس رودريغيز في السوق حاليًا حوالي 50 مليون يورو حسب موقع ”ترانسفير ماركت“، لكن الفريق يحتاج لمنحه الفرصة واللعب دقائق أكبر لتسويقه بشكل جيد.