راموس: ريال مدريد تضرر من تأجيل الكلاسيكو

أكد سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد أنه لم يضع موعدًا محددًا لاعتزاله، مشددًا على استمرار شغفه بكرة القدم وأنه سيخوض يورو 2020 وربما كأس العالم 2022 في قطر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فريقه تضرر من تأجيل الكلاسيكو أمام برشلونة.

وتستعد إسبانيا لمواجهة مالطة في تصفيات يورو 2020 يوم الجمعة، ضمن المجموعة السادسة للبطولة التي تأهلت عنها إسبانيا بطلة العالم 2010 بالفعل.

وقال راموس في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: ”بالنسبة لي غدًا سيكون يومًا مميزًا للغاية. لم أضع سقفًا للاعتزال الدولي، أود الاستمتاع باللحظة، هناك بطولة أوروبا العام المقبل وأريد المشاركة بها وأرغب كذلك في اللعب في كأس العالم“.

وأضاف: ”ما زلت أتمتع بالشغف والتعطش لكرة القدم وبوجودي في تشكيلة إسبانيا، لذلك أريد أن أستمتع بكل لحظة طالما أشعر أنني بحالة جيدة؛ لأن ارتداء قميص إسبانيا فخر كبير ”.

وأشاد قائد ريال مدريد بزميله السابق ديفيد فيا الذي أعلن اعتزاله قائلًا: ”أرسل له تحية كبيرة على مسيرته العظيمة؛ لأنه واحد من أفضل الهدافين في كرة القدم العالمية. لقد تواصلنا معًا في الآونة الأخيرة. إنه يستحق إشادة كبيرة“.

وعن تأجيل موعد الكلاسيكو مع برشلونة قال: ”تأثرنا وحدنا بتأجيل الكلاسيكو. إنه لأمر مخزٍ أنه لم يلعب في موعده. تأثرنا لأنه كان سيقام يوم السبت بينما الموعد الجديد سيكون الأربعاء منتصف الأسبوع. لا يزال هناك مجال لتصحيح ذلك“.

وتقرر إقامة مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد في الليغا على ملعب برشلونة في 18 ديسمبر /كانون الأول بدلًا من الموعد السابق في 26 أكتوبر /تشرين الأول الماضي، بعد اتفاق الفريقين على الموعد الجديد عقب تأجيل المباراة؛ بسبب مخاوف أمنية في ظل أحداث العنف خلال مظاهرات في كتالونيا.

وبعد مظاهرات ضخمة أعقبت سجن تسعة زعماء انفصاليين في كتالونيا، طلبت رابطة الدوري بشكل رسمي من الاتحاد الإسباني للعبة إعادة تحديد موعد المباراة.

وعن مشاركة غاريث بيل وجيمس رودريغيز مع منتخبي ويلز وكولومبيا على التوالي وغيابهما عن تشكيلة ريال مدريد قال القائد: ”سعيد لعودتهما للعب مرة أخرى“.