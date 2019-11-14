أتلتيكو مدريد يكشف طبيعة إصابة دييغو كوستا وتوقعات بغيابه 3 أشهر

كشفت نادي أتلتيكو مدريد في بيان رسمي طبيعة الإصابة التي يعانيها مهاجمه دييغو كوستا، والتي منعته من التدرب أمس الأربعاء، مع زملائه.

وقال أتلتيكو مدريد في بيانه: ”أجرى الفريق الطبي في النادي بعض الفحوص على دييغو كوستا لتقييم الآلام التي يعانيها في الرقبة خلال الأيام القليلة الماضية. أظهرت الفحوص أن المهاجم يعاني انزلاقًا غضروفيًّا“.

وأضاف ”سيتم تقييم حالته في الأيام القليلة المقبلة بواسطة أخصائيين في جراحة الأعصاب من أجل تحديد خطة العلاج المناسبة“.

في حين ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن كوستا، البالغ من العمر 31 عامًا سيدخل غرفة العمليات، وتوقعت أن يغيب 3 أشهر عن الملاعب، أي أن عودته ستكون في فبراير 2020.

وشارك كوستا مع أتلتيكو مدريد في المباراة الأخيرة أمام إسبانيول في بطولة الدوري الإسباني، الأحد الماضي، كبديل لزميله ألفارو موراتا في الدقيقة الـ 79.

وسجل كوستا، العائد إلى أتلتيكو مدريد في يناير 2018 من تشيلسي، الموسم الحالي هدفين فقط وصنع 3 في 15 مباراة.

ويمثل غياب كوستا ضربة لأتلتيكو مدريد ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، حيث يلعب الفريق مباريات قوية أمام برشلونة في الدوري وكأس السوبر، وفياريال وريال مدريد وعن مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن دييغو كوستا سجل 78 هدفًا وصنع 34 في 193 مباراة مع أتلتيكو مدريد.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 24 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدرين برشلونة وريال مدريد، لكن العملاقين لعبا مباراة أقل.