غياب بنزيما عن منتخب فرنسا يثير الجدل مجددًا ويضغط على ديشان

عاد الجدل بشأن غياب كريم بنزيما عن منتخب فرنسا مجددًا في ظل تألقه مع ريال مدريد وتصدره قائمة هدافي الدوري الإسباني حتى الآن.

ودفع تألق المهاجم الفرنسي مع النادي الملكي الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كان ينبغي على ديدييه ديشان استدعاؤه لتشكيلة أبطال العالم.

ولم يشارك بنزيما مع فرنسا منذ عام 2015 بعد فضيحة الشريط الجنسي المسرب لزميله السابق ماتيو فالبوينا والتي تسببت في استبعاد اللاعبين من تشكيلة المنتخب الوطني.

وبعد غيابه عن التشكيلة التي أعلنها ديشان لخوض مباريات في تصفيات بطولة أوروبا 2020 الشهر الحالي أثار بنزيما الجدل أكثر بتصريحاته لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية.

وقال بنزيما ”لقد استسلم ديشان للجزء العنصري من فرنسا“.

ومع ذلك ، أجرت صحيفة ”ليكيب“ دراسة استقصائية يوم الاثنين تسأل عما إذا كان بنزيما هو أفضل مهاجم فرنسي حاليًا ، حيث قال 73 في المائة من المشاركين في التصويت نعم.

وبعيدًا عن الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان يمكن القول بأن بنزيما يحظى بمكانة كبيرة عند مقارنته بأي من المهاجمين الفرنسيين الآخرين.

ولا يتمتع أنطوان غريزمان بأفضل حالاته حاليًا ولا أوليفييه جيرو، ولا يشارك عثمان ديمبلي بشكل أساسي مع برشلونة فضلًا عن إصاباته المتكررة.

وأوضح زيدان عند سؤاله عن الأمر: ”إنه (بنزيما) يريد دائمًا اللعب مع المنتخب الوطني. لا أعرف بالضبط ما يحدث، لكن بالنسبة لي، إنه الأفضل من حيث كرة القدم وسيكون له مكان في فريقي.

وقال ديشان عن تصريحات زيدان ”ليس لدي مشكلة في قوله هذا. إنه مدرب ريال مدريد ، إنها وظيفته أن يتحدث هكذا عن لاعبيه“.

وأضاف بنزيما ”إذا كان الأمر يتعلق بشيء آخر غير الرياضة ، وإذا كان بسبب ما حدث مع فالبوينا ، فلم أكن مذنبًا حتى هذا اليوم. لقد مر عام ونصف منذ لعبت مع فرنسا وأعتقد أنني قضيت مدة طويلة عن المنتخب الوطني. أود الحصول على توضيح من المدرب لمعرفة ما إذا كانت هذه مسألة رياضية أم لا.“

ولا يوجد حتى الآن أي توضيح من ديشان وبنزيما لا يزال يقضي وقته بعيدًا عن منتخب الديوك الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا.

وسجل بنزيما هدفين ليواصل ريال مدريد تألقه ويفوز بأربعة أهداف نظيفة على إيبار بعد عرض مثير في الشوط الأول يوم السبت الماضي في الليغا يتساوى في رصيد النقاط مع برشلونة المتصدر.

ويتصدر المهاجم الفرنسي قائمة هدافي الليغا حتى الآن برصيد تسعة أهداف متقدمًا بفارق هدف واحد عن ليونيل ميسي هداف وقائد برشلونة.