كورتوا: ينتقدونني لأنني أحد أفضل الحراس في العالم

تحدث الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن الانتقادات التي تعرض لها بسبب مستواه برفقة فريقه ريال مدريد، وأكد أنه لا يقرأ الصحف ويثق بنفسه.

وقال كوتورا قبل مواجهة منتخب بلاده بلجيكا لمنتخب روسيا في تصفيات أمم أوروبا 2020:“لا أقرأ وسائل الإعلام، وأهتم فقط بما يقوله مدربي وزملائي، وإذا لم يكونوا حراس مرمى لن يعرفوا كيف تمشي الأمور“.

وأضاف متحدثًا عن ثقته بنفسه:“لا أشك بمؤهلاتي، أنا أحد أفضل الحراس في العالم ولذلك ينتقدونني، وكنت دائمًا هادئًا لكوني ضد سيلتا، وإشبيلية، وأتلتيكو مدريد، وقمت بتصديات جيدة كما في باقي اللقاءات، وأخوض بداية موسم جيد، وأسعى للاستمرار على نفس المنوال“.

وأكد الحارس الدولي البلجيكي أن مدربه في ريال مدريد يثق بمؤهلاته، حيث قال:“زيدان قال لي إن أُبقي على تركيزي، وأن أحافظ دائمًا على ثقته بقدراتي“.

وأضاف متحدثًا عن تجاربه السابقة:“في أتلتيكو مدريد أو تشيلسي قضيت فترات جيدة، وفي ريال مدريد أعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لي“.

كما تحدث عن الليلة الصعبة التي قضاها في سانتياغو بيرنابيو خلال لقاء كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، وقال:“أمام بروج تلقيت هدفين غريبين ، فقط لأنه تم تغييري بسبب مرض أحدث ضجة في كل وسائل الإعلام، لكن كما قلت بقيت هادئًا“.

وأكد تيبو كورتوا أنه يفضل الفوز باللقاءات على حساب عدم تلقيه أي هدف، حيث قال:“أفضل الفوز 4-3 على التعادل السلبي، رغم أن الأفضل بالنسبة لحارس المرمى هو عدم تلقي أهداف لكون الإعلام يقوم بقتلنا سريعًا بالإحصائيات“.

وحافظ تيبو كورتوا على نظافة مرماه خلال اللقاءات الخمسة الأخيرة لريال مدريد بعد بداية تعرض خلالها لانتقادات كبيرة بسبب مستواه وتلقي أهداف في كل اللقاءات.

وتواجه بلجيكا منتخب روسيا وقبرص في نهاية تصفيات أمم أوروبا 2020 وضمنت التأهل للنهائيات، حيث حققت العلامة الكاملة بالفوز في 8 لقاءات متتالية لم يتلقَ خلالها تيبو كورتوا سوى هدف وحيد ، فيما سجل هجوم فريقها 30 هدفًا.

وقال تيبو كورتوا حول مواجهة روسيا:“الامتياز في سان بيترسبورغ أن الملعب مغلق ولن يكون الجو باردًا“.