بايرن ميونخ يحدد 3 أسماء لخلافة نيكو كوفاتش.. وغوارديولا على رأس القائمة

ما زال لغز المدير الفني المقبل لفريق بايرن ميونخ الألماني يفرض نفسه على الساحة الرياضية الألمانية.

وكانت إدارة الفريق البافاري قد أعلنت إقالة المدرب السابق الكرواتي نيكو كوفاتش من منصبه، عقب الخسارة الثقيلة من إينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف ضمن منافسات البوندزليغا.

3 أسماء مرشحة

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي نقلًا عن العدد الورقي لصحيفة ”بيلد“ الألمانية، أن بايرن ميونخ استقر على 3 أسماء لخلافة كوفاتش في المرحلة المقبلة.

وأوضحت ”بيلد“ أن إدارة بايرن تخطط لحسم ملف المدرب الجديد مبكرًا، خاصة مع الاستقرار على استمرار هانز فليك المدرب الحالي في منصبه، بعد تحسن النتائج.

عودة غوارديولا

وأكدت ”بيلد“ أن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، والمدرب السابق لبايرن، يأتي على رأس المرشحين لقيادة البافاري، ويتبقى في عقد المدرب الإسباني صاحب الـ 48 عامًا مع السيتي عام واحد فقط.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن عائلة غوارديولا غير سعيدة بالإقامة في مدينة مانشستر، كما أن بيب لم يتخلص إلى الآن من منزله في ميونخ.

وأشارت بيلد إلى أن بيب حرص على زيارة تدريبات البايرن قبل عدة أشهر في ميونخ، في ظل علاقته الطيبة مع المسؤولين في النادي الألماني.

وتأمل إدارة البافاري في إقناع غوارديولا بتولي منصب المدير الفني للفريق في الصيف المقبل وفسخ تعاقده مع السيتي.

توماس توخيل

الاسم الثاني بين المرشحين لتدريب البايرن هو الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت ”بيلد“ إن عقد توخيل مع البي اس جي ينتهي الصيف المقبل، ما يجعله خيارًا منطقيًا أمام البافاري.

ويتوقف مستقبل توماس توخيل مع الفريق الباريسي على مدى نجاحه مع الفريق في دوري أبطال أوروبا، بعد السقوط المخيب للآمال العام الماضي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يذكر أن توخيل البالغ من العمر 46 عامًا كان المرشح الأبرز لشغل منصب المدير الفني لبايرن عقب إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إلا أن بايرن فضل تولي يوب هاينكس المهمة بدلًا منه.

الخيار الأخير

آخر الأسماء على لائحة إدارة بايرن ميونخ هو إيريك تين هاج المدير الفني لفريق أياكس الهولندي.

وقالت ”بيلد“ إن المدرب الهولندي أثبت قدراته مع فريق أياكس الموسم الماضي، عندما قاده للتتويج بالثنائية المحلية والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان أياكس قاب قوسين أو أدنى من بلوغ المباراة النهائية، إلا أنه خسر في اللحظات الأخيرة من لقائه أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وكان بايرن قد حاول إقناع تين هاج بتولي منصب المدير الفني للفريق بعد أيام من إقالة كوفاتش، إلا أن تين هاج فضل الاستمرار مع اياكس حتى نهاية الموسم الجاري.

وعن فترته في بايرن ميونخ قال تين هاغ: ”بالنسبة لي، كان الأمر يتعلق بالعمل في بايرن ميونخ عندما كان بيب غوارديولا مدربًا للفريق الأول، والأهم من ذلك كان ماتياس سامر حينه مديرًا رياضيًا للنادي بنهجه الاستراتيجي وعقليته التي جلبها إلى النادي“.

وأضاف: ”تحت قيادة غوارديولا، لعب بايرن كرة قدم قائمة على الهيمنة والاستحواذ على الكرة، كان الجميع على أرض الملعب يعرفون ما يجب عليه فعله“.

استبعاد فينغر

وكان بايرن ميونيخ قد أعلن قبل أيام أن الفرنسي آرسن فينجر المدير الفني السابق لآرسنال ليس من ضمن المرشحين لقيادة الفريق.

وقالت صحيفة ”بيلد“: إن فينغر تواصل بشكل رسمي مع كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، إلا أن رومينيغه أوضح أن بايرن ميونيخ يقدر آرسن فينغر كثيرًا من خلال العمل الذي قام به أثناء تدريب الغانرز، لكنه ليس أحد الأسماء المرشحة لقيادة البافاري في المرحلة المقبلة.