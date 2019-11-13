ريال مدريد يبدأ الدراسات التسويقية لصفقة مبابي المدوية.. ويتوقع تحطيم رقم رونالدو

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني الدراسات التسويقية الخاصة بصفقة المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، والمتوقع أن يكون الصفقة المدوية للميرينغي في صيف 2020.

وكانت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية قد أكدت، أمس، أن ريال مدريد مستعد لدفع 400 مليون يورو لضم مبابي من باريس سان جيرمان، ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ انتقالات كرة القدم، حيث سيتخطى وقتها رقم البرازيلي نيمار، الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في صيف 2017.

خطة التسويق

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، إن إدارة النادي الملكي وضعت خطة تسويقية محكمة لضم مبابي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن مسؤولي ريال مدريد يتوقعون أن تؤدي صفقة مبابي إلى مبيعات قياسية لقميص اللاعب، تتراوح بين 700 إلى 800 ألف قميص، وهو ما يعني أن الربح الصافي من مبيعات قمصان مبابي يمكن أن يصل إلى 80 مليون يورو على أقل تقدير.

وأكدت أن الدراسات التسويقية تشير إلى أن صفقة مبابي ستحقق مبيعات من حيث عدد القمصان بصورة أكبر مما حققته مبيعات قمصان البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، بعد انتقاله إلى بطل إيطاليا في صيف 2018 من ريال مدريد الإسباني.

تحطيم رقم رونالدو

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية، إلى أن نادي يوفنتوس حقق أرباحًا طائلة بعد وصول رونالدو إلى تورينو.

وكان رونالدو قد انتقل إلى اليوفي في صفقة وصلت قيمتها إلى 113 مليون يورو، بحسب تقديرات الصحافة الإيطالية.

وقالت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، إن الأرباح الصافية التي حققها يوفنتوس وصلت إلى 58 مليون يورو منذ التعاقد مع رونالدو، وجاء معظم تلك الأرباح من عائدات بيع قمصان اليوفي، والتي وصلت إلى مليون قميص ليوفنتوس، من بينهما أكثر من 500 ألف قميص لرونالدو فقط.

ومضت تقول:“لم يتوقف الأمر على صعيد بيع القمصان فقط، بل امتد إلى أن يوفنتوس حقق طفرة كبيرة للغاية فيما يتعلق بمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفعت نسبة المتابعين بحوالي 68% بعد صفقة رونالدو، ووصل عدد متابعي اليوفي إلى 423 مليونًا من 385 مليون متابع“.

أزمة مبابي

ودخل مبابي في عدة أزمات متلاحقة خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد صدامه مع الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، إن ريال مدريد يتابع أزمة مبابي ومدربه توماس توخيل مؤخرًا وعدم سير العلاقة بينهما على ما يرام، مما يساعد النادي الملكي في ضمه بحلول الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي يرغب في الفوز بالكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة، ولن يحقق ذلك من خلال تواجده مع باريس سان جيرمان.

وشددت الصحيفة في نهاية تقريرها على أن مبابي سيغادر باريس سان جيرمان إذا استمرت العلاقة بينه وبين توخيل غير جيدة وتفضيل مدرب بروسيا دورتموند السابق، زميله نيمار عليه.

حلم دوري الأبطال

وكانت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية قد أكدت أن مبابي يشعر بالإحباط منذ سقوط باريس سان جيرمان الموسم الماضي أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

ومنح النجم الفرنسي بعض المقربين الضوء الأخضر للعمل على انتقاله من النادي الفرنسي، ويسعى مبابي للتواجد في فريق يحقق من خلاله طموحاته في التتويج بالبطولة الأوروبية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أي إخفاق أوروبي جديد للبي إس جي قد يدفع مبابي لإعادة التفكير من جديد في مستقبله مع الفريق، خاصة في ظل اهتمام ريال مدريد بضمه.