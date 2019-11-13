”ليكيب“ تكشف سر عدم تكيف غريزمان مع نادي برشلونة حتى الآن

ألقت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية الضوء على أزمة الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب نادي برشلونة الإسباني والمنتقل إليه من أتلتيكو مدريد في الميركاتو الماضي، مؤكدة أن ”غريزمان ما زال يبحث عن مكانه“ وسط تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، يوم الأربعاء إلى أن ”علاقة (غريزمان) المتأرجحة مع ميسي، وتواصله الضعيف مع فالفيردي، وموقعه التكتيكي في الملعب، من أهم عوامل عدم تكيف غريزمان مع البارسا حتى الآن“.

وأضافت الصحيفة: ”عند وصوله، لم يتم نسيان ما فعله في فيلم القرار، الذي صوره الموسم الماضي رافضًا عرض برشلونة ومفضلًا البقاء في أتلتيكو، ولكن الآن أفضل، ويتم دمجه في غرفة الملابس بشكل أفضل“.

وتابعت: ”مشكلة غريزمان تكتيكية، لقد لعب دائمًا في موقع ميسي، والآن تم إرساله لليسار، وانتقل من 4-4-2 في أتلتيكو، إلى 4-3-3 في البارسا، يجب أن يتكيف مع أسلوب لعب جديد، وموقع جديد“.

وأوضحت: ”تواصل غريزمان مع فالفيردي ضعيف، لأن مدرب البارسا لا يتحدث كثيرًا مع لاعبيه، وهذا يعد من الحجج الأخرى التي من شأنها أن تجعل تكيف غريزمان صعبًا“.

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة مولدوفا الخميس المقبل 14 نوفمبر، على أن يحل ضيفًا على ألبانيا بعدها بثلاثة أيام، في مباراتي التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.

ومن المؤكد أن يكون غريزمان جزءًا من تشكيلة الديوك في المباراتين، حيث يسعى المنتخب الفرنسي لخطف بطاقة التأهل لليورو.

غريزمان وميسي

وسبق أن أشارت تقارير إسبانية إلى وجود فتور في العلاقة بين ميسي وغريزمان، مؤكدة أن الثنائي لا يتحدث سويًا على الإطلاق في تدريبات برشلونة.

كما شهدت مباراة برشلونة الأخيرة ضد سيلتا فيغو عدم وجود أي تمريرة بين ميسي وجريزمان طوال الشوط الأول أمام سيلتا فيغو.

وأعادت التقارير الإسبانية سبب الخلاف إلى أن ميسي منزعج حتى الآن من فيلم القرار الذي أصدره اللاعب الفرنسي في صيف 2018، ورفض خلاله الانضمام لبرشلونة.

قلق من غريزمان

وكانت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية قالت إن النجم الفرنسي أصبح يثير القلق داخل أوساط النادي الكتالوني، بسبب مستواه المتواضع.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن غريزمان الذي انتقل الى برشلونة هذا الصيف مقابل 120 مليون يورو، سجل هدفًا واحدًا فقط في آخر 8 مباريات مع الفريق.

وشددت على أن تأثير غريزمان على أرض الملعب يكاد يكون معدومًا، علمًا أن اللاعب خاض هذا الموسم 15 مباراة في كل المسابقات وسجل 4 أهداف وصنع 3.