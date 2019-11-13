نادي برشلونة ينسحب من سباق إيرلنغ هالاند.. و3 مرشحين لخلافة إيفان راكيتيتش

بدأت إدارة نادي برشلونة الإسباني، البحث مبكراً عن مهاجم جديد، لتدعيم خط الهجوم بداية من الموسم المقبل.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع مهاجم بديل، ليحل بديلاً للأورغوياني لويس سواريز مع اقتراب مسيرته مع الفريق الكتالوني من نهايتها.

معضلة هالاند

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ الإنجليزية، إن برشلونة أبدى اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع النرويجي الشاب ايرلنغ هالاند مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي.

ويحظى اللاعب باهتمام كبير من العديد من الأندية بجانب برشلونة، مثل ريال مدريد بالإضافة ليوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت شبكة ESPN أن برشلونة تراجع عن حسم صفقة المهاجم النرويجي على الرغم من قناعة مسؤوليه بقدرات اللاعب.

وأبدت إدارة برشلونة اعتراضاً كبيراً على سعر اللاعب، والذي حدده سالزبورغ بـ 100 مليون يور، مقابل انتقاله لأي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت مصادر من داخل نادي برشلونة، أن الإدارة ترى أن سعر اللاعب غير منطقي ولا يتماشى مع القيمة السوقية الحقيقية لايرلنغ هالاند.

وينوي برشلونة الانسحاب من صفقة هلالاند، إذا لم تخفض إدارة ريدبول سالزبورغ من طلباتها المادية.

اهتمام قديم

وأشارت ESPN إلى أن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع هالاند ليس أمرًا جديدًا.

وكان كشافو البلوغرانا قد تابعوا اللاعب النرويجي بشكل مكثف خلال الثلاثة سنوات الماضية.

ويؤمن مسؤولو برشلونة أن هالاند هو البديل الأمثل لسواريز الذي اقترب من مغادرة الفريق.

وتراجع أداء سواريز خلال الموسم الجاري، على الرغم من مواصلة تسجيل الأهداف، حيث يتم النجم الأورغوياني عامه الـ 33 في يناير المقبل.

وربطت العديد من التقارير لويس سواريز بالانتقال إلي أحد أندية الدوري الأمريكي في الموسم المقبل.

هالاند ينافس ميسي

يذكر أن إيرلنغ هالاند واصل تقديم أدائه المبهر هذا الموسم بعد أن سجل ”هاتريك“ في مرمى وولفسبيرغر في انتصار فريقه بالدوري المحلي، يوم الأحد.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف إلى 26 هدفًا في جميع المسابقات، بعد ثلاثيته التي رفعت رصيده إلى 15 هدفًا في 14 مباراة بالمسابقة لينفرد بصدارة الهدافين.

وكان ايرلنغ هالاند قد دخل تاريخ دوري أبطال أوروبا بهدفه في مرمى نابولي من ركلة جزاء، بعدما أصبح أول لاعب يسجل سبعة أهداف في أول أربع مباريات له في البطولة.

وأشعلت أهداف المهاجم النرويجي الشاب الصراع على جائزة الحذاء الذهبي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن هذه الأهداف الـ15 أعادت المهاجم الشاب إلى المنافسة على الحذاء الذهبي لأفضل هدافي أوروبا هذا الموسم حيث يحتل حاليًا المركز الخامس في الترتيب برصيد 22.5 نقطة، حيث إن كل هدف في الدوري النمساوي يحصل على 1.5 نقطة فقط.

ويتأخر هالاند عن إيليا شكورين مهاجم إنيرجتيك من روسيا البيضاء برصيد 17 هدفًا و 25.5 نقطة والإيطالي تشيرو إموبيلي مهاجم لاتسيو برصيد 14 هدفًا و 28 نقطة وإريك سورغا مهاجم فلورا تالين من إستونيا برصيد 29 هدفًا و 29 نقطة، بينما يتصدر السباق على الجائزة حاليًا روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ برصيد 16 هدفًا و32 نقطة.

ويتم احتساب النقاط في الجائزة، عن طريق ضرب عدد أهداف اللاعب في الدوريات الخمسة الكبرى في اثنين، وتقل قيمة الهدف من دوري إلى آخر، فنجدها على سبيل المثال بـ1.5 في الدوري البرتغالي.

عروض بالجملة

ويمتلك ايرلنغ هالاند بعيداً عن موقف برشلونة من التعاقد معه العديد من العروض من أكبر الأندية الأوروبية.

ويبدو فريقا يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، الأقرب لحسم الصفقة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويفضل هالاند اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ولد اللاعب في مدينة ليدز بإنجلترا.

راكيتيتش

من ناحية أخرى، أصبح رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم نادي برشلونة، عن الفريق الكتالوني مسألة وقت.

واقترب راكيتيتش من الانتقال لفريق آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي للبلوغرانا خلال الموسم الجاري.

شريك دي يونغ

وبدأت إدارة النادي الكتالوني البحث المكثف لحسم التعاقد مع لاعب بديل لراكيتيتش في خط الوسط.

ويحاول برشلونة إيجاد لاعب يمكنه مشاركة الدلي الهولندي دي يونغ، لاعب الفريق المنضم من أياكس أمستردام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكدت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن مسؤولي برشلونة يدركون أن دي يونغ هو مستقبل الفريق في الأعوام المقبلة.

ويعد دي يونغ، الذي حجز مكاناَ أساسيا في تشكيل البلوغرانا بعد وصوله، البديل المنتظر لسيرجيو بوسكيتس في مركز لاعب الارتكاز.

رويز علي رأس المرشحين

وقالت ”آس“ إن فابيان رويز اللاعب الإسباني بفريق نابولي الإيطالي يأتي على رأس المرشحين لخلافة راكيتيتش في برشلونة.

ويبحث برشلونة عن لاعب بمواصفات مشابهة لايفان راكيتيتش عند انضمامه للفريق قبل سنوات.

ويبدو فابيان رويز لاعب وسط نابولي الأقرب في أسلوب اللعب للنجم الكرواتي.

وأوضحت الصحيفة أن فابيان رويز تقدر قيمته التسويقية على موقع ”ترانسفير ماركت“ بـ 60 مليون يورو.

وأشارت إلى أن اللاعب حظي بمتابعة برشلونة منذ فترة طويلة، إلا أنه لم يكن ضمن أولويات الفريق، وهو ما تغير الآن مع الرحيل المنتظر لايفان راكيتيتش.

موهبة يوفنتوس

بجانب فابيان رويز، يظهر اسم الأورغوياني رودريغو بنتانكور لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي.

يعد بنتانكور أحد أبرز المواهب الشابة في مركز لاعب الوسط في أوروبا، على الرغم من عدم مشاركته بانتظام مع البيانكونيري.

وتبدو عملية انتقال اللاعب الاورغوياني للبارسا أسهل نسبياً حيث تقدر قيمته السوقية بـ 35 مليون يورو.

كما أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، يسعي بقوة للتعاقد مع إيفان راكيتيتش، وهو ما قد يسهل من انتقال بنتانكور للفريق الكتالوني.

ولا يجد يوفنتوس أدني مشكلة في بيع بنتانكور في ظل امتلاكه لعدد كبير من البدلاء في نفس المركز.

خبرة ساؤول

المرشح الثالث على قائمة برشلونة لخلافة راكيتيتش هو الدولي الإسباني ساؤول نغويز، نجم أتليتكو مدريد.

وتبدو فرص التعاقد مع ساؤول الأصعب مقارنة بالاسمين السابقين، خاصة مع ارتفاع المقابل المادي.

ومن الناحية الفنية، يمتلك ساؤول خصائص مختلفة عن الثنائي رويز وبنتانكور.

كما يظهر في الإطار الثنائي الواعد كولادو وريكي بويغ، اللذان أظهرا شخصية مختلفة تماماً خلال مشاركاتهما مع الفريق هذا الموسم.

اهتمام إيطالي

ويحظى ايفان راكيتيتش نجم برشلونة باهتمام كبير خاصة من الفرق الإيطالية وعلى رأسها يوفنتوس وإنترميلان، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت مصادر إيطالية، أن اليوفي قد حدد اسم الدولي الكرواتي، كأبرز الأسماء المطلوب التعاقد معها في الميركاتو الشتوي رغم وجود منافسة حامية من عدة أندية تسعى للفوز بخدمات الكرواتي المخضرم.