تقرير يكشف أسباب معاناة فالفيردي مع تشكيل برشلونة.. ولاعب واحد فقط لم يفقد موقعه (إنفوغرافيك)

كشفت صحيفة ”سبورت“ أحد الأسباب التي تسببت في تراجع أداء ونتائج نادي برشلونة هذا الموسم، سواءً في الدوري الإسباني، الليغا، أو دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم أن برشلونة يتصدر الليغا برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع منافسه المباشر والتقليدي ريال مدريد، إلا أن نتائج البلوغرانا أثارت قلق العديد من أنصاره ومحبيه، خاصة بعد أن خسر 3 مرات في 12 مباراة، إضافة إلى التعادل في لقاء آخر، مما كلّفه ضياع 11 نقطة كاملة، وهو رقم سلبي لم يسجله الفريق منذ 16 عاماً.

ويتربع برشلونة أيضاً على قمة المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا، بعد مرور 4 جولات، من انتصارين وتعادلين، وينتظر موقعة نارية أمام بوروسيا دورتموند الألماني يوم 27 نوفمبر الجاري بملعب ”كامب نو“.

تشكيل اضطراري

وقالت الصحيفة الكتالونية، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إن المدرب إرنستو فالفيردي لم يلعب بتشكيلة ثابتة سوى مرتين فقط خلال المباريات الـ16 التي خاضها برشلونة هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر السلبي بطبيعة الحال على استقرار تشكيل برشلونة، يرجع في الأساس إلى الكم الكبير من الإصابات التي تعرض لها نجوم الفريق منذ بداية الموسم.

ورصدت ”سبورت“ لاعبًا واحدًا فقط هو الذي شارك في جميع مباريات برشلونة ولم يخرج من التشكيل الأساسي للفريق، وهو الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، يليه القائد جيرارد بيكيه، الذي شارك في 15 مباراة أساسية، ثم البرتغالي نيلسون سيميدو، 15 مباراة أيضاً، والهولندي فرانكي دي يونغ 14 مباراة.

وتابعت الصحيفة: ”بالنسبة للثلاثي الهجومي الناري، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، والفرنسي أنطوان غريزمان، فإنهم لم يشاركوا سوياً سوى في 5 مباريات فقط طوال هذا الموسم، نظراً للإصابات المتكررة التي تعرض لها ميسي وسواريز، ما اضطر فالفيردي إلى الدفع بعناصر هجومية أخرى مثل عثمان ديمبلي وأنسو فاتي وكارلوس بيريز لتعويض تلك الغيابات“.

معاناة مستمرة

وسيعاني بشلونة من غياب 3 لاعبين أساسيين عن موقعة بوروسيا دورتموند في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة السادسة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتأكد غياب البرتغالي نيلسون سيميدو والإسباني الدولي جوردي ألبا عن المباراة الحاسمة مع دورتموند بداعي الإصابة، إضافة إلى غياب جيرارد بيكيه للإيقاف، ولا يزال الغموض يسيطر على مصير لويس سواريز، الذي تعرض لإصابة في مباراة ليفانتي التي خسرها البارسا 1-3، وغاب عن لقاء سلتا فيغو الأخير، الذي انتصر فيه البلوغرانا 4-1.

ويدخل البارسا المباراة في المركز الأول برصيد 8 نقاط، يليه دورتموند بـ7 نقاط، وفي نفس الوقت فإن إنتر ميلان الإيطالي، 4 نقاط، سيخرج لمواجهة سلافيا براغ التشيكي، نقطتين، والذي فجّر مفاجأة مدوية بالتعادل السلبي مع برشلونة على ملعب ”كامب نو“ في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة.

17 إصابة

ورصدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ عدد الإصابات التي تعرض لها لاعبو برشلونة هذا الموسم، والتي جاءت بإجمالي 17 إصابة حتى الآن.

وطالت الإصابات العديد من نجوم الفريق الكتالوني، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي، ومواطنه صامويل أومتيتي، والبرتغالي سيميدو، وأنسو فاتي وجوردي ألبا، وسيرجي روبيرتو، والبرازيلي آرثور وكارليس بيريز.