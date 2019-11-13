صحيفة: نادي برشلونة يتخلى عن 3 لاعبين في الميركاتو الشتوي ولن يتعاقد مع آخرين

اهتمت صحيفة ”سبورت“ بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة لنادي برشلونة، وأكدت أن الفريق لن يتعاقد مع لاعبين جدد ويرغب في بيع 3 آخرين.

وحسب الصحيفة، في عددها الصادر يوم الأربعاء، فهناك 3 لاعبين من برشلونة مرشحون للرحيل، وهم الظهير الأيمن السنغالي موسى واغي ولاعب الوسط الإسباني كارليس ألينا والنجم الكرواتي إيفان راكيتيتش.

ولم يشارك الظهير الأيمن السنغالي واغي في أي لقاء رفقة برشلونة ولم يمنح أي فرصة رغم غياب البرتغالي نيلسون سيميدو في عدة لقاءات للإصابة، لكن إيرنيستو فالفيردي يفضل إشراك سيرجيو روبيرتو كمدافع أيمن.

كما أن كارليس ألينا تقلصت مشاركته بشكل كبير في اللقاءات ولم يحصل على دقائق ويرغب في الرحيل.

وحسب الصحيفة فإدارة برشلونة توصلت بالفعل بعروض تخص الثنائي واغي وألينا وتنظر الحسم فيها في الأسابيع المقبلة تمهيدًا لخروج اللاعبين.

ويبقى الملف الشائك يتعلق بخروج الكرواتي إيفان راكيتيتش، والذي يبقى مطاردًا من قبل أندية إيطالية، خصوصًا إنتر ميلان ويوفنتوس وترغب إدارة برشلونة في الاستفادة ماليًا من بيعه.

وعبر اللاعب عن استيائه من عدم الاعتماد عليه من قبل مدرب الفريق خلال برنامج تلفزيوني رفقة نجم ريال مدريد السابق الأرجنتيني خورخي فالدانو، وقال: ”لقد سرقوا كرة القدم مني أنا حزين“.

وأضاف الدولي الكرواتي: ”أنا أفهم وأحترم قرارات المدرب أو النادي أو أي شيء، لقد قدمت الكثير في هذه السنوات الخمس التي أمضيتها في برشلونة وأريد الاستمرار، عمري 31 عامًا وليس 38، وأشعر أنني في أفضل حالاتي“.

ويعترف راكيتيتش بأنه لا يمر بفترة جيدة حاليًا في برشلونة، قائلًا: ”ماذا ستشعر ابنتي الصغيرة عندما يتم أخذ لعبة منها؟ تحزن، أشعر بنفس الشعور؛ لقد أخذوا الكرة مني وأشعر بالحزن“.

وأضاف راكيتيتش في المقابلة: ”أحب أن أبدي مشاعري، عندما أضطر إلى البكاء لا توجد مشكلة في ذلك. عندما يتعين علي الاحتفال فإنني أحتفل“.

ويغيب اللاعب عن صفوف منتخب بلاده كرواتيا خلال تصفيات أمم أوروبا أمام سلوفاكيا وجورجيا نتيجة إصابته في وتر العرقوب وعاد لبرشلونة للعلاج والاستعداد للقاءات فريقه المقبلة.

فالفيردي يرغب في تقليص قائمة الفريق

وأكدت صحيفة ”سبورت“ أن برشلونة لن يدخل سوق الانتقالات المقبل للتعاقد مع لاعبين جدد، مفضلًا التركيز على رحيل اللاعبين اللذين لا يحصلون على دقائق.

وحسب الصحيفة، فالمدرب فالفيردي طلب من الإدارة تقليص قائمة الفريق عبر التخلي عن لاعبين لا يلعبون ولا يحصلون على دقائق خصوصا في وسط الميدان حيث يملك الفريق فائضًا كبيرًا.