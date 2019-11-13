تقرير: ريال مدريد يعرض ماريانو وبراهيم دياز على فريق إسبانيول

يسعى إسبانيول المنافس الأبرز لبرشلونة في إقليم كتالونيا لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يتطلع تشين، مالك النادي، لتعزيز تشكيلة المدير الفني بابلو ماشين في يناير/كانون الثاني المقبل لذلك عرض ريال مدريد لاعبيه براهيم دياز وماريانو على النادي المتعثر في الليغا.

ولم يشرك الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لريال مدريد، براهيم أو ماريانو في العديد من المباريات ويريدان الرحيل لخوض المزيد من المباريات نظرا لأن النادي يملك العديد من الخيارات الهجومية في الفريق.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن علاقة ريال مدريد وإسبانيول جيدة نظرا لأن الناديين أبرما من قبل العديد من الصفقات مثل كاييخون ولوكاس فاسكيز وكيكو كاسيلا وماركو أسينسيو وجميعهم انتقلوا من إسبانيول إلى العملاق الملكي.

ولا يمانع إسبانيول في ضم اللاعبين لكنه سيطلب من ريال مدريد تخفيض أجور اللاعبين أو تحمل جزء منها لأن النادي لا يستطيع دفعها بالكامل.

ويقبع فريق المدير الفني ماشين في منطقة الهبوط بعد انتهاء 13 جولة من الليغا لكنه أظهر علامات تطور منذ تعيين المدير الفني السابق لجيرونا الشهر الماضي.

وتعاقد ريال مدريد مع براهيم دياز من مانشستر سيتي، لكنه كان يشارك في النادي الإنجليزي أكثر بينما عاد ماريانو من فترة إعارة في ليون الفرنسي.

فرص ضيئلة

ويحتل ماريانو المركز الأخير في خيارات الهجوم بالنسبة لزيدان في ظل وجود العديد من المهاجمين مثل كريم بنزيما ولوكا يوفيتش، وعلى الأطراف يوجد كل من إيدن هازارد وفينيسيوس جونيور ورودريغو ولوكاس فاسكيز وجيمس رودريغيز وغاريث بيل لذلك فالانتقال إلى إسبانيول يمثل حلا للمهاجم القادم من جمهورية الدومينيكان في الميركاتو الشتوي.

أما براهيم دياز فغاب عن ريال مدريد منذ فترة الإعداد قبل الموسم بسبب الإصابة وعاد مؤخرًا ليجد خط الوسط والهجوم مزدحمين للغاية ويضطر للتواجد في مؤخرة الترتيب بانتظار فرصة للعب بضعة دقائق.

وسجل كريم بنزيما هدفين ليواصل ريال مدريد تألقه ويفوز برباعية نظيفة على إيبار بعد عرض مثير في الشوط الأول بالليغا يوم السبت الماضي ويتساوى في رصيد النقاط مع برشلونة المتصدر قبل مواجهتهما في الكلاسيكو الشهر المقبل.