ريال مدريد يعترض ”رسميًا“ على نقل مباراة أتلتيكو ضد فياريال إلى أمريكا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن ريال مدريد بعث برسالة خطية إلى الاتحاد المحلي اعترض فيها على خطط رابطة الدوري إقامة مباراة فياريال المقررة على أرضه أمام أتلتيكو مدريد في ميامي بالولايات المتحدة.

واشتكى ريال مدريد في الرسالة من أن إقامة المباراة في ميامي ”سيؤثر على نزاهة وعدالة المنافسة“.

ووقعت رابطة الدوري الإسباني ومجموعة ريليفنت للترفيه والإعلام صفقة لمدة 15 عامًا في 2018 بهدف الترويج للكرة الإسبانية في أمريكا الشمالية. وتضمنت الصفقة إقامة مباراة رسمية في الدوري الإسباني في كل موسم في الولايات المتحدة.

وفشلت خطة إقامة مباراة جيرونا أمام برشلونة في ميامي في يناير كانون الثاني الماضي بعد تراجع برشلونة عن تبني المقترح بسبب نقص دعم المؤسسات.

لكن الرابطة طلبت تغيير مكان إقامة مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد المقررة في 6 ديسمبر كانون الأول المقبل لتقام في ميامي رغم أن لويس روبياليس رئيس الاتحاد قال إن مؤسسته، التي يتوجب الحصول على موافقتها على هذه الخطوة، لا تزال تعارض تنظيم مباريات في الدوري المحلي خارج البلاد.

وأعلن الاتحاد الاسباني الاثنين الماضي عن إقامة مباريات كأس السوبر الإسبانية في يناير كانون الثاني 2020 في السعودية لكن روبياليس قال إنه لا يمكن إقامة بطولات محلية أخرى خارج إسبانيا.

وأوضح ”فقط كأس السوبر يمكن أن يقام خارج اسبانيا. أما البطولات المحلية لا يمكن أن تقام خارج حدودنا“.

وستبدأ محكمة تجارية في مدريد بعد غد الخميس نظر دعوى أقامتها رابطة الدوري الإسباني ضد الاتحاد بسبب معارضته لإقامة مباريات محلية رسمية في الخارج.