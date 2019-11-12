فالنسيا يهدد بالانسحاب من السوبر الإسباني في السعودية.. وريال بيتيس البديل

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن فالنسيا لا يرضى عن الطريقة التي سيتم بها توزيع الأموال بين الأندية الأربعة التي ستشارك في كأس السوبر الإسبانية، التي تم تجديد شكلها وإقامتها في السعودية، مطلع العام المقبل.

ووافق كل من: برشلونة، وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، على الطريقة التي سيتم بها توزيع الأموال، ولكن مالك فالنسيا بيتر ليم، ورئيس النادي أنيل مورثي، يهددان بالانسحاب من المنافسة.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الإسباني سيحصل على 120 مليون يورو خلال السنوات الثلاث التي اتفق خلالها مع الهيئة السعودية للرياضة على إقامة البطولة في المملكة.

وسيذهب نصف هذا المبلغ إلى الأندية الأربعة المشاركة، والباقي سيستخدمه الاتحاد بتطوير قطاع الكرة في البلاد، وفقًا لما قاله لويس روبياليس، رئيس الاتحاد.

ويتردد أن فالنسيا حتى في حال فوزه بالبطولة سيحصل على مبلغ أقل من ريال مدريد، لذلك لا يشعر النادي بالسعادة، خاصة أن النادي تُوّج بلقب كأس ملك إسبانيا ومشاركته طبيعية في البطولة، بينما شارك ريال مدريد وأتلتيكو مدريد فقط وفقًا للشكل الجديد للبطولة الذي يضم 4 أندية.

مشاركة ريال بيتيس

وحال انسحاب فالنسيا سيتم اختيار ريال بيتيس، الذي كان الطرف الرابع في الدور قبل النهائي لكأس الملك الموسم الماضي: (برشلونة، ومدريد، وفالنسيا، الثلاثة الآخرون) ليحل محله.

لكن في الوقت ذاته لن يتم تغريم فالنسيا أو معاقبته حال انسحابه من البطولة التي ستقام في جدة خلال يناير/كانون الثاني المقبل.

ومن المقرر أن يلعب فالنسيا مع ريال مدريد في الثامن من يناير/كانون الثاني، بينما يلعب برشلونة مع أتلتيكو في اليوم التالي، وستقام المباراة النهائية يوم 12 يناير، وجميع المباريات الثلاث ستقام في جدة.

بطولة مربحة ماليًا

وأُجريت القرعة، يوم الاثنين، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، وكذلك سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، وسيرجيو بوسكيتس أحد قادة برشلونة، وإنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد، وإيميليو بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد.

وقال روبياليس إن أندية برشلونة، وريال مدريد، وأتلتيكو، وفالنسيا، وافقت على الذهاب إلى المملكة العربية السعودية واللعب هناك، ولكن أحد هذه الأندية، فالنسيا، لا يوافق على توزيع الحصص من الأموال.

وتستضيف السعودية كأس السوبر الإسبانية في الفترة من الثامن و12 يناير/ كانون الثاني المقبل، ويحصل طرفا النهائي على 12 مليون يورو لكل منهما، بينا يحصل الخاسران في قبل النهائي على 8.9 مليون يورو لكل منهما.

وقالت صحيفة ”ماركا“ إن هناك فرقًا مذهلًا بين النظام القديم للبطولة والنظام الجديد من الناحيتين الاقتصادية والرياضية.

وفي الماضي كان طرفا النهائي يحصلان على قيمة التذاكر، ونسبة من حقوق البث التلفزيوني التي تخص الاتحاد المحلي، وحتى في حال تأهل ريال مدريد وبرشلونة للنهائي لن يجني أي منهما أكثر من 3 ملايين يورو.