كومان يتحدث لأول مرة عن تدريب برشلونة

كشف رونالد كومان المدير الفني الحالي لمنتخب هولندا، لأول مرة، عن رغبته بتدريب فريقه السابق برشلونة لكنه أكد أن ذلك لا يمكن إلا بعد نهاية يورو 2020 العام المقبل.

ويُعد الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، وكومان، المرشحين البارزين لتولي تدريب برشلونة في حال إقالة ارنستو فالفيردي من تدريب الفريق، لكن الأخير باقٍ في منصبه بعد الفوز الكبير على سيلتا فيغو، يوم السبت الماضي.

وقالت وسائل إعلام أرجنتينية، الأسبوع الماضي، إن هناك اهتمامًا من برشلونة بغالاردو وذلك بترشيح من النجم والقائد ليونيل ميسي.

لكن صحيفة ”سبورت“ الكتالونية نفت تمامًا اتصال برشلونة بالمدير الفني الأرجنتيني أو أي شخص قريب منه، ولا توجّه للاستغناء عن فالفيردي.

وقد أشارت بعض التقارير إلى أن ميسي هو الذي طرح اسم غالاردو لتولي هذا المنصب، وذلك بناءً على اختياره للمدير الفني لريفر بليت ضمن القائمة المختصرة المرشحة لجائزة أفضل مدرب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي (الفيفا) سنويًا.

وقالت مصادر مقربة من الصحيفة ذاتها إن تلك التقارير غير صحيحة، وإن ميسي يصر على أنه لم يكن له رأي فيمن يدرب النادي، ولا حتى تاتا مارتينو المدير الفني الأسبق للنادي الكتالوني، وخلال مؤتمر صحفي في مقر تدريب المنتخب الهولندي الذي يستعد لمواجهة أيرلندا الشمالية في بلفاست، يوم السبت المقبل، ضمن المجموعة الثالثة لتصفيات بطولة أوروبا 2020، قال:“خيار تدريب برشلونة مطروح، لكنه لن يتم إلا بعد نهاية بطولة أوروبا العام المقبل“.

غيابات بالجملة

وعن تشكيلته للمباراة المقبلة قال كومان إن الشكوك تحيط بمشاركة المهاجم ممفيس ديباي بسبب الإصابة، بينما يعاني جورجينيو فينالدم لاعب وسط ليفربول من نزلة برد.

وأضاف كومان خلال مؤتمر صحفي“إنه (ديباي) يعاني من نفس الإصابة في الفخذ والتي أجبرته على الغياب عن آخر مباراة أمام روسيا البيضاء ولكنها هذه المرة في الساق الأخرى، ومن المبكر للغاية القول ما إذا كان بوسعه اللعب، يوم السبت المقبل، على الرغم من أن ممفيس ذاته يتعامل بإيجابية بالغة مع الأمر“.

وقال مدرب منتخب هولندا إنه لا يزال يملك خيارات واسعة على الصعيد الهجومي في ظل سعي فريقه إلى الفوز ليبقى في مساره نحو حسم صدارة المجموعة متفوقًا على ألمانيا.

وأضاف:“إذا لم يستطع ممفيس اللعب أمام أيرلندا الشمالية، فإنني أملك 4 خيارات أخرى يمكنها سد الفراغ في هذا المركز“.

ويمكن للمدرب الاختيار من بين رايان بابل، وفاوت فيخورست، ولوك دي يونغ، إضافة للشاب الصاعد ميرون بوادو الذي تم استدعاؤه لأول مرة.

وقال كومان إنه يتطلع للفوز على أيرلندا الشمالية وكذلك في مباراة استونيا، يوم الثلاثاء المقبل، في أمستردام وهي آخر مباريات دور المجموعات.

ويملك منتخب هولندا 15 نقطة وهو نفس رصيد ألمانيا، لكن المنتخب الهولندي يملك سجلًا أفضل في المواجهات المباشرة، وتتراجع أيرلندا الشمالية بفارق 3 نقاط.